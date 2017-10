(tom). BW-Oberliga, Frauen: HSG St. Leon/Reilingen – TuS Ottenheim (Samstag, 17 Uhr). Aufarbeitung stand in den vergangenen Tagen auf Ottenheimer Seite an. Die Heimpleite gegen zu neunt antretende Brombacherinnen konnte nicht so einfach im Raum stehen bleiben. "Die Mannschaft war gut eingestellt, aber wenn wir aufgrund fehlender Konzentration genau das falsch machen, was wir eigentlich nicht dürfen, bringt die beste Vorbereitung nichts", fand Trainer Tobias Buchholz kritische Worte. Gerade die Passivität in der Abwehr (davon ausgenommen blieb einzig Jule Frenk im Tor) und einfache Fehler in der Vorwärtsbewegung sind aktuell wiederkehrende Pro­blemfelder. Buchholz erwartet, dass sich seine Truppe am Riemen reißt: "Es ist ganz klar, dass wir so definitiv nicht mehr auftreten dürfen." Gefordert ist beim TuS (2:6 Punkte) auf dem Weg nach St. Leon eine durch die Reihen – gleichermaßen auf dem Feld wie daneben – füreinander eintretende und bis zur Neige kämpfende Mannschaft. "Die Mädels sind jetzt in der Pflicht, in diese Richtung erwarte ich eine Reaktion." Die Gastgeberinnen (8:6 Punkte) um Trainer Marcus Gutsche müssen aktuell bis zu vier und mehr Stammkräfte ersetzen, gingen zuletzt in Mannheim unter. Doch man sollte aus TuS-Sicht besser nicht vorschnell urteilen. Erinnert sei an die eingangs bereits erwähnten, nur zu neunt antretenden Brombacherinnen aus der Vorwoche. Daher setzt sich Trainer Buchholz zwar intensiv mit der HSG auseinander, empfiehlt den Seinen aber insbesondere eine Maßgabe: "Wir müssen auf uns schauen." Personell können die Gäste, von den Langzeitausfällen einmal abgesehen, aus dem Vollen schöpfen.