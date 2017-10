Ortenau TuS konzentriert in Angriff und Abwehr

Die Hausherren erwischten mit ihrem typischen schnellen Ball einen starken Start und konnten so auf 5:1 (14.) vorlegen. Kenzingen erwachte nun, konnte einige gegnerische Fehler durch Balleroberungen kompensieren und glich vorübergehend aus. Doch Altenheim antwortete scheinbar unbeeindruckt und legte zur Pause erneut ein kleines Polster an.

Die zweiten 30 Minuten waren ähnlich gelagert wie Durchgang eins. Erneut war es der Riedverein, der dank Konsequenz in der Abwehr und schnelles Umschalten zu sicheren Treffern kam. 15:11 (40.) bedeutete einen zwischenzeitlich beruhigenden Stand, wobei sich bei den Gästen die eine oder andere fehlende Alternative im Rückraum (zum Beispiel Michael Fedorov) schmerzlich bemerkbar machte. Außerdem war der TuS im Gegensatz zu vorangegangenen Duellen völlig im Spiel und auf den Kontrahenten eingestellt. So gelangen Kenzingen lediglich punktuelle Erfolge, an der grundsätzlichen Richtung des Spiels änderte sich indes nichts. Der TuS stand defensiv zu abgezockt, konnte die Führung über 22:18 (58.) vorentscheidend halten. Insgesamt verlief die Partie beständig in eine Richtung. Altenheim genügte eine Führung in mittlerer Höhe, ohne diese weiter ausbauen zu können. Die Gäste waren mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht in der Lage, den Rückstand zu verkürzen. Alles in allem ging der TuS-Heimsieg damit vollauf in Ordnung. TuS Altenheim: Grangé, Macher; Reuter 1, Sutter 2, Teufel, Fels 1, Rudolf 3, Meinlschmidt 6, Höfer 2, Kugler 1, Gieringer 2, Michel, Denz 6. TB Kenzingen: Herring, Mikucionis; Michelbach 4, Jäger 5/3, Grieger 1, Rigl 1, Hüglin 3, Kopp, Steponavicius, Winkler, Rollinger 2, Rasikevicius 4. TV St. Georgen – TuS Schutterwald 25:36 (11:15). Vor der starken Kulisse von 450 Zuschauern ließen sich die Ortenauer am Samstagabend auch im Schwarzwald nicht aufhalten. Eine erste Marke setzte der taktisch geschickt agierende Gast, als er ein 6:5 (12.) in ein 6:10 (18.) verwandelte. Das genügte, um bis zur Pause mit sicheren, kraftvollen Zügen zur Pausenführung zu gelangen. Wenngleich die Hausherren, die Kulisse im Rücken, zu Beginn des zweiten Abschnitts versuchten, konsequenter und auch mutiger zu agieren, ließ Schutterwald in der Abwehr wenig zu. Offensiv feierte Yannick Cesar ein nachdrückliches Comeback, sein Treffer-Hattrick zum 15:21 (39.) setzte ein Ausrufezeichen in eigener Sache. Die Gastgeber konnten nicht mehr folgen, zu gut geölt präsentierte sich die Offensiv-Maschinerie des TuS. 17:27 (46.), 21:30 (51.) und 23:33 (55.) markierten den Klassenunterschied. Den klaren Erfolg mussten die Gastgeber neidlos anerkennen, in dieser Form ist der weiterhin verlustpunktfreie TuS nur schwer aufzuhalten. Tore für Schutterwald: Baumann 7/5, Cesar 7, Ehrler 6, Harter 5, Hug 4, Heuberger 3, Erlenwein 2, Huberger 1, Wöhrle 1.