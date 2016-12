Ortenau TuS kommt wie verwandelt aus der Kabine

(be). Allerdings taten sich die Jungs von Axel Schmidt besonders in der ersten Halbzeit schwer gegen einen motivierten Gegner, der zuvor alle Heimspiele gewonnen hatte. Der TuS kam wie verwandelt aus der Kabine und glich aus (18:18). Besonders Florian Kopf drückte in dieser Phase dem Spiel seinen Stempel auf. Als Ideengeber oder Torschütze war er mit dafür verantwortlich, dass sich Schuttern bis zur 52. Spielminute auf 28:24 absetzte. Der TV Oberkirch II kam zwar nochmals auf 26:28 heran, doch mit zwei wichtige Paraden sorgte Jonas Eble im Schutterner Tor dafür, dass Schuttern in der 57. Minute wieder mit 30:26 in Führung lag und zu zwei Punkten kam. TV Oberkirch: Neumayer, Saoub, Birk 2, Brandstetter 12/7, Huschle, Faltien 2, Birk 2, Börsig 3, Eckenfels 1, Walz 1/1, Welle, Beierbach, Seifermann 3, Ücker 2. TuS Schuttern: Silberer, Eble; Krug 4/1, Kopf 8/1, Tascher 1, Lischke, Nienstedt 2, Dittrich 1, Eble 11, Wendlinger 3, de Weijer 2. (tom). TuS Ottenheim II – HC Hedos Elgersweier II 19:28 (11:15). Die nächste Packung musste Aufsteiger Ottenheim II in eigener Halle hinnehmen. Die Begegnung nahm von Beginn an einen deutlichen Verlauf. Schnell lagen die Gastgeber mit 3:9 (17.) hinten. Zwar wurde der Abstand bis zur Pause noch auf vier Treffer verkürzt, das war aber aus Ottenheimer Sicht nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Auch im zweiten Abschnitt übernahmen sofort wieder die Gäste das Kommando. Der Riedverein konnte zwar wiederum etwas verkürzen, doch den Ausgang zögerte das nurmehr kurzzeitig hinaus. TuS Ottenheim: Fehrenbach, Langenbach; Wahle, Bolz, Mussler, Graf 3, Dames, Schnak 4/1, Faißt, Beck 3, Hügel 1, Jund, Löffler, Rubin 8/2. HC Hedos Elgersweier II: Lothspeich, Göppert; Weißkopf 6/4, Gauglitz 5, Spinner 3, Räpple 4, Oehler 2, Biehler 5, Kempf 2, Keßler, Sepp, Bönte, Joram 1, Seiler. (tom). SG Hornberg/Lauterbach – TuS Nonnenweier 26:23 (11:14). Aus Hornberg brachte der stark geschrumpft antretende Nonnenweierer Kader eine Niederlage mit, die so nicht hätte sein müssen.

Die ersten 20 Minuten verliefen völlig ausgeglichen. In der Folge erwischten die Gäste aus dem Ried eine überzeugende Phase, bauten einen Vorsprung zum 14:10 auf, der sich bis in die Halbzeitpause hielt. Dieser Zustand hatte allerdings nur kurzzeitig Bestand. Die SG Hornberg/Lauterbach legte das Spiel breiter an, lockte die Gäste aus der Reserve und glich in der weiter stark umkämpften Begegnung beim 16:16 (40.) aus. Der TuS zeigte sich unbeeindruckt, arbeitete sich eine neuerliche Führung von 20:17 (47.) heraus. In der entscheidenden Phase waren dann aber die konditionellen Gesichtspunkte nicht ganz unerheblich. Von 19:22 legten die Hausherren eine letztlich entscheidende Serie von sieben Treffern in Folge hin. Beim 26:22 war die Messe gelesen. TuS Nonnenweier: Schneckenburger; Oberle 4/1, Hatt 2, Frenk 3, Ostermann 6/1, Nückles, Stahl 3, Schätzle 4, Dietsche 1. (tom). Kehler TS II – SV Schutter­zell 29:31 (14:14). Als schweres Stück Arbeit erwies sich aus Sicht des Tabellenzweiten Schutterzell das Pflaster Kehl. Allein zwölf verhängte Strafzeiten verdeutlichen, dass es in der KT-Arena wie gewohnt zur Sache ging. Die Hausherren dachten überhaupt nicht daran, einen Zentimeter Boden ohne kämpferischen Einsatz aufzugeben. Intensiv wurde jeder Angriff umgesetzt, beide Kontrahenten rieben sich und den Kontrahenten in den Zweikämpfen auf. Nach dem Seitenwechsel entzogen sich die Gäste langsam aber sicher dem intensiven Zugriff der Kehler. Folglich war der Riedverein aktiver, verschaffte sich beim 17:20 (40.) und beim 23:26 (54.) vermeintlich klare Führungen. Doch Kehl ließ nicht locker, blieb immer wieder dran. Beim 26:29 (58.) war dann aber der Durchbruch geschafft. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; M. Heitzmann 6, S. Heitzmann 8/1, Ruf 1, S. Hügli, A. Hügli 1, Kurz 5/2, Schrempp 4, Dieter 3, Wohlschlegel 3, Müller. (seg). HSG Ortenau Süd II – TuS Altenheim II 28:29 (15:13). Trotz einiger Ausfälle lieferte die HSG der jungen und talentierten Altenheimer Reserve einen großen Kampf. Den besseren Auftakt erwischten die Gäste aus dem Ried, die nach elf Minuten mit 7:5 in Front lagen. Dank einer soliden Leistung in Abwehr und Angriff drehten die Hausherren die Begegnung in der Folgezeit und nahmen eine knappe Führung mit in die Kabine.