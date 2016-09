Ortenau TuS-Frauen haben die ersten Punkte unter Dach und Fach

Schon die ersten 30 Minuten entwickelten sich zu einer zähen Angelegenheit. Pfullingen spielte nicht überragend stark, wusste den Gegner aber durch körperliche Bearbeitung in der Abwehr sichtlich zu (ent)nerven. Allerdings ließen die "Zebradamen" den Ball aber auch zu wenig zirkulieren, "so dass unser Spiel dadurch immer wieder ins Stocken geriet. Es bleibt genügend zu tun mit Blick auf die kommenden Partien", hielt Baumann fest. Positiv gefiel Carolin Rheinberger mit ihrer Agilität, etwa zum 7:5 und 9:7, als sie nach Paraden von TuS-Torfrau Franziska Joseph jeweils weite Abwürfe aufnahm und per Gegenstoß verwertete. Die Begegnung blieb ausgeglichen, da sich Ottenheim aufgrund seiner Fehlerquote nicht absetzen konnte.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeberinnen eine gute Phase, rissen sich das Aufgebaute jedoch wieder mit eigenen Fehlern ein. Beim 14:16 (45.) schienen die Gäste im Vorteil, gerieten aufgrund des Platzverweises gegen die übereifrige Christine Schnitzer (50./dritte Zeitstrafe) aber aus dem Tritt. Bis zum 19:20 lag Ottenheim dauerhaft im Rückstand, ehe Joseph mit einigen wichtigen Paraden und Daniela Ganter das Ruder herumrissen. Ganter verwandelte zunächst nervenstark zwei Siebenmeter in Folge, traf dann noch aus dem zentralen Rückraum zum 22:21.

In den Schlusssekunden brachte der TuS mit aller Kraft den Vorsprung über die Bühne. Einen Blumentopf für schönes Spiel gab es dafür nicht zu ernten, wohl aber Wesentlicheres. "Die ersten beiden Punkte sind auf dem Konto, alles andere ist jetzt erst einmal nebensächlich", so Jochen Baumann. TuS Ottenheim: Joseph, Frenk (ein Siebenmeter); Rheinberger 4, M. Herrmann (n.e.), T. Günther 1, E. Günther, Gruber 3, T. Karkossa 2, Ganter 8/4, P. Karkossa, Hoppen 4, Schnak, Geppert. VfL Pfullingen: Schmied; C. Herrmann 2/2, Hausch 4/4, Abele, Karasarik 1, Sulz 2, Bodmer 1, Schnitzer, Wohnus 4, Fuhrmann, Reinhardt 4, Muckenfuß 3, Glaser.