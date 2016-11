Ortenau TuS Altenheim stürmt zu Hause an die Spitze

Als dann auch noch Manuel Hügli unmittelbar nach dem Seitenwechsel mit dritter Zeitstrafe vom Feld musste (35.), schienen den Gästen die Felle davonzuschwimmen. Doch das Gegenteil war der Fall. Ehrhardt strukturierte sein Team neu, stellte es defensiver ein, was allmählich besser griff. Plötzlich legte Meißenheim vor. Vom 24:24 (52.) bis zum Endstand von 28:28 blieben die Teams ineinander verbissen. "Die Mannschaft hat gerade bei sechs Toren Rückstand in der zweiten Hälfte richtig gekämpft. Diesmal sind wir für viel Einsatz belohnt worden, freuen uns über jeden Auswärtszähler. Daher erachten wir den Punkt unter dem Strich auch als gewonnen an", so Ehrhardt. HTV Meißenheim: Velz, Irslinger; Bauch, Funke, Fortin 2, Vollmer 3, Obergfell 4, Schröder, Wilhelm 3, Baumann 12/6, Geppert 4, Schäfer, Hügli.