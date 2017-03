Ortenau TuS Altenheim hat mehr zuzusetzen

(tom). Zwar standen nicht weniger als fünf Nachwuchskräfte im Kader, "aber wir vertrauen den Jungs auch in solch einer Situation. Sie haben das Vertrauen völlig gerechtfertigt und die jüngste Durststrecke von vier Niederlagen in Serie stark beendet", zeigte sich Altenheims Coach Timo Heuberger nach dem Freitagabendspiel zufrieden mit Leistung und Ergebnis. Beim Kontrahenten klafften indes zu viele Löcher im ausgedünnten Gefüge, die Mannschaft von Trainer Simon Herrmann steckte somit auch im Rückspiel eine Niederlage ein.

Dabei war Schutterwald in der Anfangsphase die stärkere Mannschaft, während Altenheim minutenlang nach seiner Ordnung suchte. "Unser Glück war, dass sich der Gegner gerade in dieser Phase eine ganze Menge technischer Fehler geleistet hat und sich nicht absetzen konnte", sagte Heuberger offen. Als sein Team aber langsam ins Rollen kam, wurde aus einem 6:5 (16.) binnen vier Minuten eine 10:7-Führung (20.). Dennoch blieb das Derby eng, Altenheim konnte einen knappen Vorsprung bis zur Pause behaupten.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts waren die Gäste nochmals in der Lage, beim 15:15 (35.) den Ausgleich ­herzu­stellen. Doch Altenheim stand jetzt sicherer in der Defensive. Außerdem konnte Timo Heuberger auf die ganze Breite seiner Bank zurückgreifen: Daniel Teufel kam in der Abwehr zum Einsatz, sorgte für Ordnung. Lennart Kugler bewies einige Male seine Wendigkeit, was etwa den nicht ganz fitten Gerry Sutter entlastete. Auf diese Weise blieben die Hausherren frisch, während Schutterwald nach dem 19:16 (43.) und dem Platzverweis gegen Rene Wöhrle (44./dritte Zeitstrafe) eine weitere personelle Alternative für den Abend verloren. Zwar blieb der Zweite stets in Reichweite, doch Altenheim spielte eine starke Schlussphase, setzte sich aufgrund größerer Kräfte über 25:21 (52.) entscheidend auf 27:21 (54.) ab.