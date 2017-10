(lb). TuS Ottenheim –ASV Ottenhöfen 31:16 (15:5). Ottenheim rührte in der Defensive Beton an und brachte den Gäste-Angriff damit vor allem in der ersten Halbzeit zur Verzweiflung. Die stabile 6:0-Abwehr des TuS ließ kaum Torchancen zu und wenn, waren die Versuche meist sichere Beute von Torhüter Sascha Rauer. Markus Heimburger vertrat den beruflich verhinderten Trainer Daniel Hasemann auf der Bank der Ried-Sieben und hatte leichte Arbeit: "Das war eine ganz starke Teamleistung, die Mannschaft hat alles abgerufen und umgesetzt, was Daniel unter der Woche trainiert hat." Ottenhöfen trat verletzungsbedingt geschwächt an, fand kaum einen Weg zum TuS-Tor und brauchte ganze acht Minuten für den ersten Treffer. Nach 13 Minuten führten die Hausherren schon mit 7:1. Lediglich fünf Tore der Gäste ließ Ottenheims Defensiv-Abteilung in den ersten 30 Minuten zu und hatte damit schon den Grundstein für den Sieg gelegt. "Heute waren alle auf den Punkt da, Motivation und Körpersprache haben gestimmt", freute ich Interims-Coach Markus Heimburger über die starke Leistung, die dem TuS den zweiten Saisonsieg beschert. Mit nun 4:6 Punkten können die Ottenheimer sich auch Richtung Tabellenmittelfeld orientieren. TuS Ottenheim: Bertsch, Rauer; Hügel, Frenk 3, Schnak 2, Métier 7, Weide 6, Jund, Thielecke, Heimburger 1, Heim, Oberle 3, Schneckenburger 9/6, Ehret. ASV Ottenhöfen: Doll, Bohnert; Schmelzle 1. Blank 2, Schnurr, M. Münz, Kern 2, Steimle 4, Horn 1/1, Fischer, Armbruster, Ch. Münz 3, Blust 3.