Ortenau Turniersieg für Ortenau-Team

Für den Mannschaftsvergleich hatten sich die Ringe einiges vorgenommen. Die Ortenau bot im Team I mit Timo und Julia Beck sowie deren Bereiter Sönke Aldinger und dem Ichenheimer Maximilian Benz eine ganz starke Mannschaft auf, die auch prompt vier fehlerfreie Runden ablieferte und den Wunsch des Präsidenten nach einer Wiederholung des Vorjahreserfolgs nachkam. Das Team Breisgau-Kaiserstuhl blieb ebenfalls fehlerfrei und wurde nur wegen der schlechteren Zeit Zweite.

Das Ortenauer Amazonenteam, im Vorjahr in etwas anderer Zusammensetzung Sieger des Springens, kam auf Rang fünf, die Gäste aus dem Elsass hatten als sechste in diesem Jahr mit der Schleifenvergabe nichts zu tun.

Das Einzelfinale wurde dann wieder zur Show eines der überragenden Paare aus der Ortenau. Von Stadionsprecher Markus Fuchs als eines der "weltbesten Amateurpferde" angekündigt, wurde der 14-jährige Fuchshengst "Cliff H" seinem Ruf wieder gerecht. Nach dem Sieg beim Europcup-Finale in Turin und Platz zwei bei der Deutschen Meisterschaft der AJA’s (Amateure über 50) unter Züchter und Besitzer Ernst-Frieder Homberber wurde er in Offenburg wieder von der Acherner Amazone Sofia Köninger bestens präsentiert. In der Siegerrunde des Zwei-Sterne-M, dem Einzelchampionat, deklassierten beide die Konkurrenten. Waren im Umlauf zunächst zwölf der 22 Starter fehlerfrei geblieben, von denen nur sieben in der Siegerrunde nochmals starten durften, gelangen in der Entscheidung neben Sofia Köninger und "Cliff" nur noch Katrin Frech aus Buggingen auf "Sally von Worrenberg" eine fehlerfreie Runde, wobei "Cliff" und Köninger der Konkurrentin über vier Sekunden abnahmen – auch im Reitsport sind das Welten. Auf den Rängen folgten mit Sönke Aldinger/"Sweet Cherie" (Legelshurst) und Maximilian Benz/"Germany" (Ichenheim) weitere Ortenauer mit schnellen Vier-Fehler-Runden.