(red/skl). Bei der VR-Talentiade im Geräteturnen im Lahrer Hallenportzentrum waren die zahlreichen kleinen Sportler mit Eifer bei der Sache. Ausrichter der Veranstaltung waren die Turntalentschulen vom TV Lahr unter der Leitung von Petra Ludwig und Manuel Ludwig. Insgesamt 43 engagierte Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren absolvierten sehr diszipliniert einen Geräteparcour mit neun Stationen. Neben Gleichgewicht und Kraft wurden auch Beweglichkeit, Schnellkraft und Orientierung im Raum überprüft. Klettern, balancieren, rennen, Prellsprünge am Kasten, Koordination und Schnelligkeit wurden von den vielen Trainern und Helfern dokumentiert. Die Teilnehmer an der Talentiade erhielten am Ende der Veranstaltung Urkunden und kleine Geschenke.