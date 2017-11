Ortenau Turner ganz souverän

Beginnend am Barren gelang den Breisgauerinnen ein Traumstart. Mit vier sauberen Übung konnten sie sich das höchste Saisonergebnis an diesem Gerät sichern. Die erst 12-jährige Bundeskaderturnerin Luisa Huber steuerte mit 10,15 Punkten erneut den höchsten Wert bei. Am oft schwachen Gerät Balken steigerte sich das Team von Wettkampf zu Wettkampf. Alle kamen gut durch ihre Übungen und ohne Streichwert überzeugten sie die Kampfrichter. Mit 10,70 Punkten war Benita die größte Punktesammlerin.

Ebenso schöne und ausdrucksstarke Übungen präsentierten die Breisgauerinnen am Boden. Lena Stockhausen zeigte nach einer fehlerfreien Vorstellung am Balken auch ihr Können am Boden und erreichte 11,55 Punkte. Hervorzuheben ist auch die Übung von Katharina, die zwar vereinfacht turnte, aber trotzdem sehr wichtige Punkte für die Wertung sammelte. Am letzten Gerät, dem Sprung, erhielten alle Starter 12 Punkte.