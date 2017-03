Ortenau Trotz Personalnot: HGW will zwei Zähler

In der Vorrunde gelang dem HGW in Konstanz ein überraschender Erfolg, wobei damals das Team noch ohne Verletzungssorgen und komplett antreten konnte. Ganz anders die jetzige personelle Situation: Neben den Langzeitausfällen ist Stefan See auch diese Woche noch stark gehandicapt. Das gilt auch für David Monschein, der in Weinsberg schon nach wenigen Minuten nach einem Pferdekuss passen musste. Bei beiden ist an Training derzeit nicht zu denken. Dazu fehlen am Samstag die beiden Groh-Brüder Sebastian und Lukas. Bohn wird seinen Kader somit mit Nachwuchsspielern aus der A-Jugend und der Reserve auffüllen müssen. Trotz aller Personalmisere streben die Hausherren einen Heimerfolg an. Allerdings ist die Option, die Leistungsträger zu entlasten, erneut so gut wie nicht vorhanden.