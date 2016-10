Ortenau Trotter: "Die B 3-Staffel ist definitiv stärker"

Dennoch fühlen sich die Schuttertäler nach dem "Umzug" von der B 5 in der B 3-Staffel angekommen und auch gut aufgehoben. "Die Staffel ist definitiv stärker als die derzeitige B 4-Staffel, das zeigt auch die Tabelle. Es ist ausgeglichen, alles ist recht eng beisammen. Woche für Woche nehmen sich Teams gegenseitig Punkte. Die Spielweise der Vereine im Kinzigtal ist kampfbetonter, es herrscht eine andere Gangart", so Trotter, der auch der Meinung ist, "dass wir vier Punkte zu wenig auf dem Konto haben." Hin und wieder fehle es an der nötigen Einstellung, man müsse sich immer wieder vor Augen halten, 100 Prozent abrufen zu müssen. In den Partien, die verloren wurden, war der SVD nicht die schlechtere Mannschaft. Beim Unentschieden in Schapbach beispielsweise wurde Dörlinbach erst durch einen Elfmeter kurz vor Schluss um drei Punkte gebracht, wobei das 3:3 am Ende zumindest ein Teilerfolg war.

Florian Riehle, der sportliche Leiter des SVD, pflichtet dem Coach bei. Ein wenig fehle noch die Konstanz, es gebe aber mehrere Teams, die oben mitspielen können. "Die Liga ist ausgewogener, das ist für uns aber kein Nachteil", so Riehle. Allerdings haben auch die Dörlinbacher mit Verletzungssorgen zu kämpfen. So zog sich Tobias Beck in Schapbach einen Kreuzbandriss zu, auch Matthias Zehnle ist noch verletzt. Am Sonntag sollen dennoch drei Punkte her. "Wir richten uns nicht zu sehr nach dem Gegner, sondern wollen unsere Aufgabe erledigen und die Vorgaben umsetzen", betont Trotter. B 3-Staffel: SV Hausach II –­ SG Schweighausen (Sonntag, 15 Uhr). Rätselraten in Schweighausen: Immer wenn man sich auf dem Weg nach oben wähnte, ereilte das Team wieder ein kleinerer Rückschlag. Konstanz ins Auftreten zu kriegen, ist nur eine der kommenden Aufgaben für die Gäste. Immerhin: In Hausach sind die Schweighausener Favorit und wollen das auch eindrucksvoll unter Beweis stellen.