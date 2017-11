Ortenau Trostlose Nullnummer im Nebel

Die äußeren Bedingungen waren bei winterlichen Temperaturen keineswegs optimal. Beide Mannschaften blieben an diesem Abend vor allem in ihren Offensivbemühungen vieles schuldig und neutralisierten sich über weite Teile des Spiels. Heinz Braun, Trainer der Kehler, sagte nach dem Spiel "Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, doch war wichtig, dass wir nicht verloren haben." OFV-Trainer Kai Eble zum Spiel: "Wir haben wieder einmal zwei Punkte liegengelassen. Ein Sieg wäre möglich gewesen, allerdings waren wir in der Offensive zu ideeenlos. Marco Petereit war im Angriff nicht zu ersetzen. Unter dem Strich, geht das Remis für beide Teams allerdings in Ordnung".

Der gastgebende OFV war optisch in der Anfangsphase die spielbestimmende Mannschaft und hätte in der 13. und 15. Minute durch Samuel Geiler durchaus in Führung gehen können, doch fehlte im Abschluss die Präzision. Kehl blieb die Antwort nicht lange schuldig, denn David Assenmacher und Kevin Sax scheiterten in der 14. und 19. Minute im Abschluss jeweils an der guten Abwehr von Schlussmann Sinan Süme. Durch Marco Junker bot sich dem Gastgeber in der 22. Minute erneut die Chance, den Führungstreffer zu erzielen, doch war Schlussmann Daniel Künstle an diesem Abend nicht zu überwinden. Mit Beginn der zweiten Spielhälfte bot sich Aliu Cisse die nächste OFV-Chance, als er am Fünfmeterraum den Ball eroberte, jedoch an Künstle scheiterte. Aron Zimmerer und Samuel Geiler kamen in der 60. und 63. Minute letztmals zu nennenswerten Abschlüssen am gegnerischen Strafraum, doch verhinderten die beiden Torhüter eine Ergebnisverbesserung. Doch nach dem Derby ist vor dem Spitzenspiel: Mit dem SV Linx trifft der OFV morgen (14.30 Uhr) auf einen Gegner, der zu den spielstärksten Mannschaften der Liga zählt, die sowohl in der Offensive als auch in der Defensive über eine ausgesprochen hohe Qualität verfügt, was sich auch am 50:17 Torverhältnis deutlich abzeichnet.

"Linx spielt unhheimlich konstant. Für uns sind die Niederlagen gegen Lörrach und Radolfzell jedoch auch ein Signal, dass sie nicht unschlagbar ist, denn der Druck, sich Woche für Woche im Kampf um die Tabellenspitze behaupten zu müssen, scheint offensichtlich zugenommen zu haben."