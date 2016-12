Ortenau Treffer von Isabelle Meyer für Sand der Dosenöffner

Gegen Jena hätte der Sieg noch deutlicher ausfallen müssen, doch in der ersten Halbzeit wurden zu viele Chancen vergeben. Nach einem umkämpften Beginn drängte der SC auf den ersten Treffer. Mit schnellem Umschaltspiel nach Ballgewinn und langen Pässen auf die Sturmspitzen Jana Vojtekova, Nina Burger und Laura Feiersinger wurden immer wieder Lücken in der Gästeabwehr geschaffen. Doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor.

Jena fand vor allem in Halbzeit zwei besser in die Begegnung und setzte sich in der Sander Hälfte fest. Sand gelang es nicht, die Kontrolle zu erlangen – bis Isabelle Meyer aus 30 Metern auf das Tor von Jena schoss und der Ball als Aufsetzer neben dem linken Pfosten zum 2:0 einschlug (75.). Direkt nach Wiederanpfiff eroberte sich Sand den Ball, Laura Feiersinger zog auf der rechten Seite davon, flankte zur Mitte und Jana Vojtekova stocherte das Leder, nachdem Odeurs noch einen Kopfball von Nina Burger abwehren konnte, zum 3:0 ins USV-Tor (76.). Zwei Minuten später bewies Jenas Torfrau erneut ihre Klasse und lenkte einen präzisen Schuss von Burger mit den Fingerspitzen über die Latte. Mit großem Jubel wurde die Einwechslung der serbischen Nationalspielerin Jovana Damnjanovic begleitet, die nach drei Monaten Verletzungspause einen Kurzeinsatz bekam. "Auch wenn wir um die 60. Minute einen Durchhänger hatten, war es für mich eines der besten Heimspiele. Nach dem 2:0 war der Damm gebrochen", sagte SC-Trainer Colin Bell. SC Sand: Schlüter; Savin, van Bonn, Caldwell, Sandvej, Igwe, Meyer (87. Nikolic), Feiersinger (85. Damnjanovic), Skorvankova, Vojtekova (85. Aschauer), Burger. FF USV Jena: Odeurs; Melhado, Utes, Rudelic (82. Graf), Hearn, Sedlackova, Dolores, Seiler (46. Heinze), Herrmann (77. Ramos Luis), Hausicke, Arnold. Tore: 1:0 Feiersinger (38.), 2:0 Meyer (75.), 3:0 Vojtekova (76.). Zuschauer: 420.