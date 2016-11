Ortenau Trainingsstunden zahlen sich am Ende aus

Unter den etwa 370 Turnerinnen, die an diesem Wettkampf teilnahmen, waren auch 16 Mädchen der Wettkampfgemeinschaft der TG Altdorf und des TV Ettenheim, die von Gisela Wieczorek und Birgit Walz in vielen Trainingsstunden in den Übungen P 3 bis P 7 (vier Geräte) auf diesen Wettkampf vorbereitet worden waren.

Besonders erfolgreich waren die Sportlerinnen Milena Fortowski und Anisa Ohnemus, die einen zweiten und fünften Platz bei 22 und 36 Konkurrentinnen erturnten. Die anderen jungen Turnerinnen platzierten sich auf weiteren – aus TGA-Sicht – zufriedenstellenden Rängen und sammelten wertvolle Wettkampferfahrung.