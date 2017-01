Ortenau Trainerduo verlängert beim FV Sulz

Momentan belegt der FVS Tabellenplatz fünf

Momentan belegt der FVS Tabellenplatz fünf, hat nach 17 Partien 26 Punkte auf der Habenseite (27:25 Tore) und nur einen Zähler Rückstand auf den Dritten SF Ichenheim. Als Hypothek erwiesen sich in der Hinrunde fünf Unentschieden. Zudem schmerzten die Niederlagen, wobei die Pleiten gegen die Topteams Willstätt und Oberharmersbach noch halbwegs verkraftbar gewesen sein dürften. Was mehr schmerzte, war das 1:2 im Derby gegen den SC Lahr II. Und dass es anders geht, bewiesen die Mannen von Reiner Heitz und Dirk Wagner in den vergangenen drei Spielen vor der Winterpause. Dem 3:2-Sieg beim FV Ettenheim ließen die Sulzer Erfolge in Unterharmersbach und gegen Oberwolfach folgen. In diese Spur wollen Jens Kiesele und Co. nach Möglichkeit auch im Jahr 2017 so schnell wie möglich wieder zurückfinden.

Am Samstag, 21. Januar, startet der Verein in die Rückrundenvorbereitung. Am Mittwoch, 1. Februar, trifft der FV Sulz im ersten Vorbereitungsspiel auf den SC Orsch­weier (Stadion an der Stellfalle/Anpfiff ist um 19 Uhr).

Im ersten Punktspiel des neuen Jahres geht es am Sonntag, 5. März, zu Hause gegen den Tabellenvorletzten VfR Elgersweier. Anschließend ist Sulz zu Gast beim Tabellen-13. SV Oberschopfheim (12. März).