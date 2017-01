Ortenau Trainer und Sportvorstand gehen von Bord

Lerandy bekräftigte gestern noch einmal, dass er künftig professioneller arbeiten wolle, seine Entscheidung habe er aber allein und nicht gemeinsam mit Wagner getroffen.

"Gute Kontakte" zum Bahlinger SC

"Ich wollte, dass der Verein mit mir wächst. Aber nun ist ein Zeitpunkt gekommen, an dem es im Gleichschritt nicht weitergeht", so Lerandy auf LZ-Nachfrage. Er habe seine Vorstellungen, wie er trainieren und weiterkommen wolle. Diese seien jedoch zuletzt nicht mit denen des OFV auf einen Nenner zu bringen gewesen. Der Verein habe innerhalb des Kaders eine gute Struktur, es sei bisher gelungen, das Team auch nach dem Aufstieg voranzubringen und einen kleinen Generationswechsel einzuleiten. "In Sachen Infrastruktur hapert es aber ein wenig", so der ehemalige Profi, der am kommenden Montag zum ersten Training bittet und nicht glaubt, dass sich seine Entscheidung negativ auf die Mannschaft auswirken wird. "Die Jungs wissen wie ich ticke und was ich vorhabe. Wir wollen das bis zum Schluss durchziehen und zusammenhalten", so Lerandy.

Gespannt sein darf man, wer künftig das Traineramt beim OFV übernimmt. Interessenten, das hat Kuderer verraten, gebe es reichlich. Die Suche nach einem neuen Trainer und die Kaderplanung für die Saison 2017/18, heißt es in der Pressemitteilung abschließend, wird Teammanager Heinz Falk mit Unterstützung von Wagner übernehmen. Und Lerandy? "Der Klassenerhalt hat zunächst höchste Priorität. Klar ist aber auch, dass es in der Zukunft Gespräche geben wird. Bisher haben solche noch nicht stattgefunden", so der ehemalige Akteur des Bahlinger SC, der dorthin "noch immer gute Kontakte" pflegt und wo vor Kurzem Alfons Higl übernommen hat – bis zum Saisonende wohlgemerkt.