Ortenau Trainer mit Leistungen zufrieden

Beim Saisonfinale waren die Weinheim Longhorns und die Baden Greifs aus Karlsruhe Gegner. Zwar gingen beide Partien verloren, aber die Jungen und Mädchen der Miners präsentierten sich gut. Besonders die Offense, angeführt von Quarterback Jonathan Urich, schaffte es ein ums andere Mal zu punkten. Dass letztlich nicht mehr zu holen war, dürfte auch der dünnen Personaldecke geschuldet gewesen sein – so mussten die Offenburger gleich auf mehrere wichtige Spieler verzichten.

Insgesamt standen zwei Siege und vier Niederlagen auf dem Konto der "Juniors", wie sich die Miners selbst nennen.

Die Trainer Wolfgang ­Uebe, Simon Kupfer, Jens Beier, Uwe Heisch und Volkmar Walter zeigten sich zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge. Mit dem Ausbau des Herrenteams auf einen Kader von knapp 70 Spielern wurde in diesem Jahr die U 17 (14 bis 17) von 16 auf 32 Spieler aufgestockt. "Die Gründung der U 19 (16 bis 19) muss der nächste Schritt sein, um die Jugendlichen lückenlos in Richtung Herrenmannschaft auszubilden", heißt es in einer Mitteilung der Offenburger Footballer. Und auch der Umzug von Lahr nach Offenburg vor einem Jahr sei für den Verein der richtige Schritt gewesen.