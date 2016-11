Ortenau Torwartwechsel bringt die Wende

(tom). In einer ebenso fair wie einseitig geführten Begegnung legten die Hausherren ab der ersten Viertelstunde immer wieder konstant zwei bis drei Treffer vor. Entscheidend wurde dieser Verlauf zum Ende der ersten Hälfte, als der SV in Überzahl und trotz eines von Marco Kurz vergebenen Siebenmeters erstmals auf fünf Treffer Vorsprung erhöhte. Ab diesem Punkt war die Partie vorentschieden. Über 18:11 (34.) und 23:17 (44.) wurde der Vorsprung der Hausherren ausgebaut. Die Luft war zum größten Teil raus, Elgersweier konnte nichts mehr zusetzen. Dagegen gab der SV Schutterzell nach kleinen zwischenzeitlichen Pausen nochmals Gas, um in der Schlussphase das Torverhältnis noch etwas aufzubessern. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; Tscherter, M. Heitzmann 2, S. Heitzmann 4/1, Ruf 3/1, S. Hügli 3, A. Hügli 2, Kurz 4/2, Schrempp 8/2, Dieter 3, Wohlschlegel 1, Müller 3. HC Elgersweier II: Wild, Göppert; Weißkopf 3, Spinner 1, Räpple 2, Oehler 1, Otte, Bönte, Kempf 1, Keßler 10/3, Sepp 2, Schmalz 1, Toram 3.

(tom). TuS Schutterwald II – TuS Ottenheim II 25:21 (14:9). Eine schwache erste Halbzeit und ein Einbruch in der Schlussviertelstunde haben Aufsteiger Ottenheim II ein mögliches besseres Ergebnis gekostet. Die Gäste aus dem Ried waren nach rund zehn Minuten nicht im Bilde, als die Gastgeber einen ihrer selten starken Zwischenspurts von 4:3 (7.) zum 8:3 (13.) setzten. Diesem Rückstand rannte man beständig hinterher, auch weil das eigene Tempo mitunter zu wünschen übrig ließ.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kehrte der Gast viel mutiger aufs Feld zurück, ließ den Ball schneller zirkulieren und nutzte seine Möglichkeiten durchdachter. Der Lohn war Lukas Faißts Ausgleichstreffer zum 17:17 (44.) gegen nun wackelnde Gastgeber. Dann aber verfiel Ottenheim II wieder in die alten Muster, während Schutterwald aggressiver und entschlossener auftrat. Die Gastgeber legten, diesmal entscheidend, zum 23:18 (53.) vor und ließen sich diese Führung auch nicht mehr nehmen. TuS Ottenheim II: Fehrenbach; Wahle 1, Bolz, Graf, Oberle 3, Schnak 4, Heim 7, Faißt 2, Dames, Hügel 1, Jund 1, Hierlinger, Löffler, Rubin 2.