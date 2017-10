Ortenau Torsten Paulen schnürt den Doppelpack

Das Spiel entwickelte sich zur reinen Kampfpartie mit vielen Zweikämpfen, strukturierter Aufbau fehlte auf beiden Seiten. Heidenheim übte ab der 20. Minute mehr Druck nach vorne aus, in dieser Phase erzielte Paulen das 2:0 (26.). Dabei hatte der SG-Akteur Glück, dass der Ball trotz Torhüterkontakt ins HSB-Tor kullerte. Die Gäste waren im Spiel nach vorne zu schwach, um der zusammengewürfelt besetzten SG gefährlich zu werden. In der 30. Minute stand der HSB dann aber frei im Schusskreis. SG-Schlussmann Mathias Rückert nutzte all seine Erfahrung, um den Angreifer abzulaufen, den Winkel so zu verkürzen, dass kein Abschluss möglich war.

"Man darf nicht vergessen, dass der heutige Kader in Teilen nicht eingespielt war, etwa bei den Laufwegen. Dafür haben wir es in der ersten Hälfte passabel hinbekommen, auch wenn Heidenheim läuferisch mehr investierte, giftiger war", fand SG-Akteur Carsten Schultheiß. Die zweite Halbzeit bot dem Wetter angepasstes, tristes Niveau. Durch einen Abpraller kamen die Gäste zum 2:1 (38.), waren aber trotz Laufaufwands nicht in der Lage, davon zu profitieren. Paulen verfehlte nach der zweiten Strafecke knapp das Gästetor (50.); das war es auch schon mit erwähnenswerten Aktionen. Die Ortenauer wurschtelten sich zum knappen, nicht gänzlich unverdienten Heimerfolg. "Spielerisch war heute nicht allzu viel zu holen. Wir sind froh, dass wir mit sechs Punkten eine gute Basis haben. Alles andere ist jetzt erst einmal nicht so wichtig", fasste Schultheiß zusammen.

Am Dienstag verkaufte sich die SG trotz eines 0:5 (0:1) beim TSV Ludwigsburg teuer. Zu zehnt angereist, knickte Jakob Mussler in Hälfte zwei um, sodass die Gäste mit zwei Mann in Unterzahl gerieten. "Bis zur Pause war die Leistung total in Ordnung. Nach der Verletzung war dann nicht mehr viel zu machen, das Ergebnis ist aber viel zu hoch", bedauerte Schultheiß. SG Lahr/Offenburg (gegen Heidenheim): Mathias Rückert; Reiner Neukum, Alexander Harter, Philipp Broß, Christopher Rehm, Carsten Schultheiß, Eric Bühler, Jakob Mussler, Dirk Hertenstein, Torsten Paulen, Nicolaj Eliseew, Lukas Pawletta, Holger vom Felde. Tore für Lahr/Offenburg: Paulen 2. SG Lahr/Offenburg (in Ludwigsburg): Mathias Rückert; Jochen Bornemann, Alexander Harter, Philipp Broß, Carsten Schultheiß, Gabriel Lehmann, Jakob Mussler, Nicolaj Eliseew, Lukas Pawletta, Dominik Jakober.