(jsc). In einer, besonders im ersten Durchgang recht schwachen Begegnung teilten sich die FSV-Reserve und Schwaibach letztendlich leistungsgerecht die Punkte. SV Steinach – ASV Nordrach 2:0 (0:0). Nach 90 Minuten steht zwar ein verdienter Sieg für den gastgebenden SV, doch zur Halbzeit sah es noch nicht danach aus. Die ersten 45 Minuten verliefen ziemlich ausgeglichen, leichte Vorteile und die besseren Chancen für die Gäste aus Nordrach. Die Hausherren übernahmen nach der Pause mehr und mehr das Geschehen und gingen durch einen von Kreyer verwandelten Handelfmeter in Führung. Das gab dann noch mehr Sicherheit und mit dem 2:0 machte Steinach den Sack dann zu. Tore: 1:0 Kreyer (72./HE), 2:0 Kauk (74.). FSV Altdorf 2 – SV Schwaibach 0:0. Aus den ersten 45 Minuten gibt es nichts erwähnenswertes zu berichten. Nach Wiederanspiel wurde das gastgebende Team zwar stärker, doch agierte sowohl im Mittelfeld, aber besonders im Angriff zu ideenlos. Die Gäste sahen sich zumeist in der eigenen Hälfte gebunden, die Abwehr hielt gegen harmlose Altdorfer den Kasten sauber. SV Kippenheim – SV Diersburg (1:0). Kippenheim gab sich daheim gegen den SV Diersburg keine Blöße, sicherte sich mit dem 16. Sieg die Führung. Der SVK marschierte vom Anpfiff weg forsch nach vorne und wurde dafür auch nach gut zwanzig Minuten mit der Führung belohnt, die den Gästen schmeichelte. Doch als die kurz nach Wiederbeginn mit der ersten Chance ausglichen, witterten sie mehr. Doch der Gastgeber konterte nur wenig später durch Menninger mit dem 2:1. Der SVD versuchte danach alles, mit wenig Erfolg. Tore: 1:0 Haas (21.), 1:1 Hogenmüller (49.), 2:1 Menninger (75.). Gelb-rot für Holweck (88./ Kippenheim). SV Münchweier – FV Langenwinkel 2:3 (2:2). Auch wenn am Ende das knappe Ergebnis zugunsten der Gäste in Ordnung geht, Münchweier verlangte dem Spitzenteam aus Langenwinkel alles ab, ehe der verdiente Dreier unter Dach und Fach war. Nach Burgers Führung geriet der SVM mit viel Pech in Rückstand, steckte dies aber weg und glich aus. Doch nach Wiederanspiel erspielte sich Langenwinkel dann doch eine leichte Feldüberlegenheit und nach schöner Ballstaffette war es Yasin Ilhan, der den Siegtreffer für seine Farben markierte. Tore: 1:0 P. Burger (2.), 1:1 Grasmik (10.FE), 1:2 Eigentor (13.), 2:2 M. Spitzer (30./FE), 2:3 Ilhan (61.). Gelb-rot für Westbrook (75./ Münchweier). FV Dinglingen – SC Orschweier 1:1 (0:0). Unterm Strich eine gerechte Punkteteilung, auch wenn am Schluss der FVD Glück hatte, dass der Gast aus Orschweier seine zwingenden Chancen nicht besser nutzte. Nach ausgeglichener, torloser ersten Hälfte suchten beide Teams nach Wiederanspiel den Schlüssel zum Sieg, wobei der FVD leichte Feldvorteile hatte und so gesehen das 1:0 nicht unverdient war. Dann vergaben die Gäste einen Strafstoß, doch Julian Schwab war es dann in der Schlussphase vorbehalten, für das gerechte Ergebnis zu sorgen. Tore: 1:0 M. Berne (59.), 1:1 Schwab (85.). Rot für Jeske (85.) Dinglingen. DJK Prinzbach – SpVgg Schiltach 2:0 (1:0). Die Truppe um Edi Jung eroberte mit einem dritten Sieg in diesem Jahr den dritten Rang. Dabei zeigte Prinzbach erneut eine gute Vorstellung, präsentierte sich vor eigenem Anhang wie zuletzt auch recht spielfreudig und schickte Schiltach mit 2:0 geschlagen auf die Heimreise. Die Gäste hatten nach gut einer Stunde etwas Pech, als sie einen Handelfmeter vergaben. Danach spulte Prinzbach das gewohnte Pensum herunter, ohne noch in Grfahr zu geraten. Tore: 1:0 Schilli (45.), 2:0 Hermann (54.). SC Kuhbach/Reichenbach – SG Nonnen-/Allmannsweier 0:1 (0:0). "Der glücklichere hat gewonnen!" Die Ziegler-Truppe musste vor eigenem Publikum gegen die SG aus dem Ried knapp die Segel streichen. Die Zuschauer sahen zwei Mannschaften auf Augenhöhe, allerdings eher Fußballmagerkost. Man merkte beiden Teams an, dass sie noch nach der Form suchen, beiden die Spielpraxis fehlt. Als sich schon alles mit einem gerechten Ergebnis, einem Remis abgefunden hatte, schlugen die Gäste in der Schlussphase noch durch Bühler zu. Tor: 0:1 Bühler (85.). SV Mühlenbach – FC Kirnbach 3:5 (2:2). Der gastgebende SVM verhielt sich in der ersten halben Stunde katastrophal und bekam gleich zwei Treffer eingeschenkt. Die Gäste gaben sich sehr kämpferisch, wollten unbedingt den drohenden Abstieg vermeiden. Doch ein Doppleschlag brachte Mühlenbach zurück, ehe die Gäste wieder am Zug waren. Als Neumaier ausglich, hoffte man zumindest auf einen Zähler, doch Staiger hatte was dagegen. Tore: 0:1 Staiger (6.), 0:2 Schmider (23.), 1:2 Marcel Volk (29.), 2:2 Neumaier (30.), 2:3 Schmider (56.), 3:3 Neumaier (80.), 3:4 Eigentor (72.), 3:5 Staiger (77.)