Ortenau Tore, Tricks und reichlich Dribblings

Am Donnerstag spielen ab 10 Uhr 20 E-Jugend-Mannschaften von Lörrach bis Rastatt in vier Gruppen und 48 Partien um den Turniersieg. In diesem Jahr am besten besetzt ist das Teilnehmerfeld beim Wettbewerb der B-Junioren. Dort spielen ab 15.30 Uhr unter anderem aus der Oberliga Baden-Württemberg der Offenburger FV und der FV Lörrach-Brombach, aus der Verbandsliga der SV Sinzheim, der Freiburger FC, der Bahlinger SC, der SV Kuppenheim und Gastgeber SC Lahr sowie aus der Landesliga unter anderem der Kehler FV und der SV Weil am Rhein um den begehrten Wanderpokal und Geldpreise für die Mannschaftskasse.

Am Freitag, 30. Dezember, greifen ab 10 Uhr die F 1-Junioren ins Geschehen ein. 20 Vereine von Villingen bis Achern haben gemeldet. Den Abschluss bildet ab 15.30 Uhr das Turnier der C-Junioren. 20 Nachwuchsvereine – darunter aus der Oberliga der Freiburger FC, aus der Verbandsliga der SV Sinzheim, Kuppenheim sowie Gastgeber SC Lahr und aus der Landesliga der FV Lörrach-Brombach, der Bahlinger SC, der FV Malsch und der SV Weil am Rhein – sind am Start und kämpfen um den Cup. Bei den A- bis D-Junioren wird Futsal, bei den F 1- und E-Junioren Hallenfußball gespielt.

