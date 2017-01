SG Hornberg/Lauterbach – SV Schutterzell (Samstag, 20 Uhr). Für die SG-Männer gilt es im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten der Bezirksklasse. Will die Mannschaft von Trainer Jochen Kilguß im Kampf um den Relegationsplatz dran bleiben, braucht sie einen Sieg gegen Schutterzell. In Schutterzell gab es in der Vorrunde eine 25:33-Niederlage. Für eine Revanche ist nicht nur eine kompakte mannschaftliche Leistung von Nöten, sondern die SG-Defensive muss auch Simon Heitzmann vom Gast in den Griff bekommen. Im Hinspiel lochte deren Toptorschütze zwölfmal ein. Für Optimismus sorgt bei der SG Hornberg/Lauterbach jedoch, dass sie zuhause noch ungeschlagen ist. "Das ist ein Vier-Punkte-Spiel! Wir wollen weiterhin um den Relegationsplatz mitspielen und gewinnen. Aktuell sehe ich uns in einer guten physischen Form sowie psychischen Verfassung und auch der Zeitpunkt für dieses wichtige Spiel ist gut für uns", so Kilguß. Der SG-Coach fügt an: "Meine Mannschaft ist komplett, verletzungsfrei und brennt darauf, sie möchte Wiedergutmachung für den schwachen Hinspielauftritt."