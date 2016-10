Ortenau Tolle Erfolge für Dènes Füssel

Der älteste aktive Kunstradfahrer Dènes Füssel vom RSV Gutach kann nach der super Leistung am letzten Samstag beim Deutschland-Cup in Pfedelbach (Württemberg), einem weiteren Ausscheidungswettkampf für die Deutsche Meisterschaften, gleich zweimal bei der Deutschen Meisterschaft in Moers antreten. In der sehr starken Gruppe der Männer Elite zeigte der Gutacher eine klasse Kür, die ihm mit 133,59 Zählern den achten Rang und die Startberechtigung für die Deutschen Meisterschaften einbrachte, wo nur die besten 14 Kunstradfahrer des Landes antreten dürfen . Konditionell war Füssel topfit und präsentierte sich trotz doppelter Belastung wegen zweier Auftritte in Höchstform. Sein mit Schwierigkeiten gespicktes Programm spulte der Routinier zügig und mit wenigen Abzügen für die Ausführung ab, einzig der Drehsprung wollte nicht so recht klappen.

Dass er gleich zweimal auf nationalem Parkett auftreten darf, hat er seiner Partnerin Lisa Schwendemann zu verdanken. Gemeinsam präsentierten sie ihre Zweier-Kür so gut, dass sie in der Kategorie Elite offen eine neue Bestleistung herausfuhren und sich auf einen starken sechsten Platz (94,46) vorarbeiteten. In dieser Gruppe dürfen in Moers nur acht Paare um den deutschen Meistertitel kämpfen. Erst vor drei Wochen baute das Paar noch die Kür um und stellte mit zwei neuen Übungen insgesamt 111,20 Punkte auf. Trotz eines Sturzes von Schwendemann aus dem Schulterstand eine halbe Minute vor Schluss behielten beide die Ruhe, stiegen schnell wieder auf das Rad und zeigten die restlichen Übungen. "Einen Platz im Zweier gutmachen, war das angepeilte Ziel, jetzt waren es sogar zwei. Alles optimal gelaufen!", meinte Füssel.

Da sich auch der Frauen-Zweier Wurth/Nattmann schon qualifizierte, wird der RSV Gutach gleich dreimal bei der Deutschen Hallenradmeisterschaft am 21. und 22. Oktober in Moers vertreten sein. Das gab es in dieser Form beim RSV auch noch nicht. Hinter diesem nationalen Erfolg stehen unglaublich viele Trainingseinheiten der Sportler, aber auch mit Frieder Blum ein engagierter und unermüdlicher Trainer.