(mat). Kreisliga B, Staffel 4: SV Grafenhausen – SV Niederschopfheim II (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Hausherren, Tabellenzweiter, haben beim 1:1 gegen den TuS Mahlberg zuletzt ein wenig Federn gelassen. SVG-Coach Christian Bär sagt: "Nach dem gerechten Unentschieden zuletzt müssen wir uns neu ausrichten. Die Saison ist zwar noch sehr lang, aber wir dürfen uns kaum Punktverluste leisten, da auch die Konkurrenz stetig punktet. Wir sind gespannt, welches Spielermaterial der SVN II ins Rennen schickt, aber wir spielen zu Hause und wollen gewinnen." B 4-Staffel: FC Mietersheim – SF Kürzell (Sonntag, 14.30 Uhr). Durch den 2:0-Sieg im Derby gegen Friesenheim ist das Team von Amaar Tobia mittlerweile auf Platz drei in der Tabelle angekommen. Diesen will man nun verteidigen. "Nach dem verdienten Sieg gegen Friesenheim erwartet uns eine weitere schwere Aufgabe. Aber wir haben bislang alle Auswärtsspiele gewonnen. Diese Serie wollen wir fortsetzen", so Kürzells Spielertrainer. B 4-Staffel: SV Schmieheim – SC Kappel (Sonntag, 14.30 Uhr). Nach der heftigen 0:7-Klatsche zuletzt gegen Spitzenreiter Ottenheim fordert SCK-Coach Hannes Isele Wiedergutmachung: "Alle müssen viel mehr bringen, um wieder in die Spur zu finden. Wir wollen in Schmieheim unbedingt gewinnen. Es werden zwar einige Spieler fehlen, aber das darf keine Ausrede für uns sein." B 4-Staffel: FC Ottenheim – SV Oberweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Der FCO strotzt vor Selbstbewusstsein, erst recht nach dem 7:0 in Kappel. Auf die leichte Schulter nehmen will man den OSV aber nicht. "Gegen den SV Oberweier steht das nächste Topspiel an. Es wird schwer, denn die Gäste wollen im Kampf um Platz zwei sicherlich noch ein Wörtchen mitreden. Wir müssen fokussiert bleiben und versuchen, an die Kaltschnäuzigkeit der zweiten Halbzeit von vergangener Woche anzuknüpfen. Dann bin ich bin guter Dinge", so Ottenheims Trainer Thorsten Moser. Kreisliga B, Staffel 3: SV Dörlinbach – SC Hofstetten II (Samstag, 14.30 Uhr). Zuletzt gab es für die "49ers" einen herben Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Dörlinbach musste eine bittere 0:1-Niederlage in Zunsweier hinnehmen und hat nun bereits sechs Punkte Rückstand auf Rang zwei. Gegen das Kellerkind aus Hofstetten soll nun ein Sieg her, um nicht noch weiter zurückzufallen. B 3-Staffel: SG Schweighausen – FC Fischerbach (Samstag, 16.30 Uhr). Die SGS will nach der unnötigen Niederlage gegen Hofstetten II zurück in die Spur und einen Heimsieg feiern. Außerdem hofft die Elf von Sebastian Zehnle auf mehr Konstanz. Die Gäste könnten bei einem Erfolg im Schuttertal in der Tabelle an Schweighausen vorbeiziehen.