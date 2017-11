Ortenau Titelkampf: Quartett im Fernduell

(fis). SV Rust – FV Rammersweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Luft wird für den SV Rust in der Bezirksliga allmählich dünner. Vor dem Duell gegen den Tabellenfünften FV Rammersweier wächst der Druck. Denn mit einem Blick auf die Tabelle sind Niederlagen eigentlich verboten. Auf den drittletzten FV Ettenheim sind es bereits acht Punkte Abstand. Fast schon zu viel um an die Wende zu glauben. "Wir müssen in den kommenden Partien mehr Risiko gehen. Alles andere hilft nichts ", fordert Trainer Andreas Grüninger. Der FV Rammersweier hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder gefangen und sich im oberen Drittel festgesetzt. "Rammersweier hat schon seit Jahren eine sehr gute Mannschaft mit guten Einzelspielern, dennoch müssen wir im Heimspiel alles in die Waagschale werfen, um zu punkten", so Grüninger. Derweil steht erneut Rotation auf dem Blatt des Ruster Trainers. "Es ist der Wahnsinn, was sich Spieler vor den Trainingseinheiten abmelden", klagt Grüninger. FV Langenwinkel –­ SF Ichenheim (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Hausherren haben in der englischen Woche bereits am Dienstag das Finale im Bezirkspokal erreicht. Trainer Davor Sikanja strahlte mit seiner Mannschaft nach dem Pokalsieg gegen Oberschopfheim um die Wette: "Wir waren schon im Ligaspiel die bessere Mannschaft und jetzt haben wir es im Pokal nochmals bewiesen." Die Sportfreunde kassierten im Heimspiel gegen den SV Oberwolfach eine 1:4-Schlappe und fahren als krasser Außenseiter in den Lahrer Westen. Denn in der Spitzengruppe mit dem Quartett Sulz, Offenburg, Langenwinkel und Unterharmersbach kann sich die Sikanja-Elf keinen Lapsus erlauben, sprich Punkte zu Hause verlieren, gilt nicht. "Wir wollen grundsätzlich immer gewinnen. Und auch im Heimspiel gegen Ichenheim wollen wir einen Dreier ins Visier nehmen und Gas geben", so der ambitionierte Coach. Dabei kann Sikanja personell aus dem Vollen schöpfen. (mat). SV Oberwolfach – FV Ettenheim (Samstag, 17.45 Uhr). Der FVE konnte ein wichtiges 4:0 gegen Lahr feiern und ist nach wie vor mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Bereits am Samstag wartet mit Oberwolfach ein weiterer direkter Konkurrent auf die Rohan­städter. Das Tabellenmittelfeld ist derzeit nach Punkten sehr eng beeinander, sodass der FV mit einem Erfolg an den Gastgebern vorbeiziehen würde. Gegen Lahr zeigte Ettenheim die wohl beste Vorstellung der ganzen Saison. "Gegen Lahr haben wir eine wirklich gute und konstante Mannschaftsleistung gezeigt. Wir konnten alles umsetzen, was wir uns vor der Partie vorgenommen hatten und haben einen verdienten Heimsieg eingefahren", ist Coach Torsten Griesbaum stolz auf sein Team und fordert: "Nun wollen wir in Oberwolfach auch auswärts einmal wieder punkten. Das Spiel auf dem kleinen Kunstrasen wird sicherlich alles andere als einfach werden, aber wir wollen uns in der Tabelle weiter verbessern, sodass nur ein Sieg zählt." (fis). FSV Seelbach – SV Haslach (Sonntag, 14.30 Uhr). Nach drei Niederlagen gegen Topteams der Liga sind die Gastgeber (Platz 13, 15 Punkte) auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Zeit und Grund genug also, den Trend wieder umzukehren. "Wir treffen jetzt auf einen Kontrahenten, der wieder mehr unserer Kragenweite entspricht. Auf eigenem Platz muss es unser Anspruch sein, drei Punkte einzufahren", gibt Seelbachs sportlicher Leiter Patrick Toth eine eindeutige Zielsetzung für den Sonntag aus. Der punktgleiche Zehnte blieb ebenfalls unter seinen nominellen Möglichkeiten. "Haslach ist eine spielstarke Mannschaft, die versucht, spielerische Lösungen auf dem Platz zu finden. Das sollte uns eigentlich entgegenkommen", so Toth. Zu beachten ist beispielsweise Gürkan Balta, der insgesamt acht Saisontreffer auf seinem Konto verbuchen kann. Auf Seelbacher Seite stimmte die Leistung zuletzt sowohl gegen Offenburg als auch gegen Sulz. Punkte sprangen dabei nicht heraus, "es war in beiden Partien mehr drin. Aber wir müssen versuchen, die positiven Gesichtspunkte daraus zu ziehen und sie am Sonntag in einen Sieg umzumünzen", stellt Toth heraus.

Die Schuttertäler stellen sich der kniffligen Aufgabe selbstbewusst, ein Erfolgserlebnis könnte in der Tabelle aufgrund der engen Verhältnisse bereits den einen oder anderen Platz nach oben führen. Personell bleibt die Situation zwar unverändert angespannt, doch darüber werden nicht allzu viele Worte verloren. Toth: "Die ersten elf bilden eine nach wie vor wettbewerbsfähige Mannschaft, auch die Bank ist recht gut bestückt. Mit Verletzungen haben zu dieser Zeit praktisch alle Vereine zu tun. Daher zählt in erster Linie die Mannschaftsleistung, ganz gleich, wer nun spielen kann." FV Urloffen – FV Sulz (Sonntag, 14.30 Uhr). Die siegesgewohnten Gelb-Schwarzen aus Sulz nahmen auch die Hürde gegen Lokalrivale Seelbach. Wenngleich der FV eine gewisse Anlaufzeit brauchte: "Wir sind zunächst nicht in die Partie gekommen. Erst nach dem Doppelschlag von Christian Reinholz hat es gepasst", gibt Trainer Dirk Wagner zu bedenken. Beim FV Urloffen, dessen Euphorie nach dem Aufstieg bereits verflogen ist, wollen die Sulzer den Platz an der Sonne behaupten.

Vorsicht ist dennoch geboten. Denn die knappe Niederlage beim SC Offenburg zeigt, dass die "Meerretichdörfler" unangenehm werden können. "Die ganz klaren Ergebnisse blieben in den letzten Wochen aus. Dazu kommen zu dieser Jahreszeit die schlechten und tiefen Plätze. Da sind alle Ergebnisse möglich", warnt Wagner. "Wir müssen gegen jeden Gegner präsent sein und den Kampf annehmen." Personell können Wagner und Reiner Heitz aus dem Vollen schöpfen. Die angschlagenen Dennis Schrempp und Mirko Weidenbach stehen wieder zur Verfügung.