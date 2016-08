Ortenau Timo Köchel siegt in seiner Klasse

Ebenfalls einen ersten Rang erreichte Yvonne Schlenker (W 70) in 1:07:06 Stunden. Hans Feuchter kam in 1:01:00 Stunden als Zweiter seiner Altersklasse M 70 ins Ziel. Quian Quian Cui erreichte bei ihrem ersten Zehn-Kilometer-Wettkampf in 1:14:47 Stunden auf der profilierten Strecke ebenfalls den zweiten Platz.

In die Mannschaftswertung kamen insgesamt vier Mannschaften der LG Geroldseck-Lahr, die am Ende der Veranstaltung auch die meisten Teilnehmer stellte. Die erste Mannschaft mit Timo Köchel, Bernd Himmelsbach und Tobias Pretzsch erreichte in insgesamt 2:04:23 Stunden den dritten Platz. Weitere Ergebnisse: Bernd Himmelsbach (4./M 40) in 43:04; Tobias Pretzsch (4./MHK/44:11); Martin Krämer (4./M 50/46:52); Nils Rappenecker (4./MJB/46:54); Michael Himmelsbach (6./MHK/50:25); Marco Schwendemann (5./MJB/50:26); Wendelin Kaspar (4./M 65/57:28); Klaus Oberle (11./M 55/1:14:36).