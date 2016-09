Ortenau Thomas Welle lässt den TuS jubeln

Die Gäste benötigten im ersten Abschnitt keine Anlaufzeit, waren in der Abwehr präsent und ließen den Kontrahenten nicht enteilen. Nicht zufrieden sein konnte Spielertrainer Thomas Welle mit der offensiven Ausbeute. Unter anderem gingen zwei Siebenmeter in kurzer Folge in die Binsen.

Doch nach der Pause kam der TuS immer besser ins Laufen. Bis sich dies zählbar ausdrückte, dauerte es allerdings bis in die Schlussminuten. Bis zum 19:17 (55.) führte Oberkirch II, ehe der TuS blitzartig den Kontrahenten einholte. Dominik Oberle und Vincenzo Blancoy glichen zum 19:19 (57.) aus, ehe beim 20:20 Thomas Welle selbst 22 Sekunden vor Ende den Schlusspunkt setzte. Tore für Nonnenweier: Oberle 6/3, Stahl 3, Dietsche 3, Blancoy 3, Keller 2, Welle 2, Schäfer 1, Hatt 1.

(tom). TuS Schutterwald II – SV Schutterzell 28:23 (12:12). Erst in der Schlussphase gaben sich die Gäste in Schutterwald geschlagen. Nach der ausgeglichenen Anfangsphase verschaffte sich der TuS erstmals mit einer Serie von vier Treffern zum 12:8 (25.) klare Vorteile. Doch ebenso schnell kam Schutterzell unter seinem neuen Trainer Thomas Zimmermann zurück, glich bis zur Pause zum 12:12 aus. Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung auf Messers Schneide, wobei Schutterzell phasenweise die klareren Akzente setzte. Beim 18:20 (45.) setzte man sich ein wenig ab, doch Schutterwald schlug zurück. Bis zum Zwischenstand von 22:22 (50.) blieb alles in der Reihe. Dann aber enteilten die Hausherren wieder auf zwei Treffer, der SV Schutterzell konnte auch kräftemäßig nicht mehr ganz folgen. Als Simon Heitzmann beim 25:23 einen Siebenmeter verwarf und TuS-Akteur Simon Wiedenmann seinerseits per Strafwurf zum 26:23 (56.) erhöhte, bedeutete das die Entscheidung. Tore für Schutterzell: S. Heitzmann 6, Dieter 5, Schrempp 3/1, Müller 2, Kurz 2/2, M. Heitzmann 2, Wohlschlegel 2, Fischinger 1.