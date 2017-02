(suhe). Bereits zur schönen Tradition ist die internationale Badmintonmeisterschaft des TuS Gutach geworden. Die Spieler, die sich immer montags ab 20.30 Uhr in der Gutacher Liebich- Sporthalle zum Training treffen, spielen einmal im Jahr den TuS-Badmintonmeister aus. Es wurden zwei Gruppen mit jeweils acht Spielern ausgelost, die zunächst in einer Gruppenphase die jeweiligen Sieger ausspielten. In der Gruppe A setzte sich Vorjahressieger Timo Aberle ohne Niederlage vor Thomas Kenngott, der ein Spiel abgab, durch. Die Gruppe B führte nach der Gruppenphase Franz Zeferer vor Thomas Reinberger. Aus der Gruppenphase ergaben sich die Viertelfinals, wobei die Gruppen über Kreuz Erster gegen Vierter und Zweiter gegen Dritter spielten. Für das Halbfinale qualifizierten sich die Favoriten Reinberger, Kenngott, Aberle und Zeferer. In einem spannenden Finale setzte sich am Ende Thomas Kenngott in zwei Sätzen gegen Thomas Reinberger durch (21:18; 22:20) und holte sich den Titel des Gutacher Badminton-Meisters 2017. Im kleinen Finale, das nicht weniger Spannung bot, musste Franz Zeferer über drei Sätze (21:10; 16:21; 21:13) gehen, um sich gegen Timo Aberle zu behaupten. Die weiteren Platzierungen 5. Matthias Schmid, 6. Uwe Geiger, 7. Uwe Fischer und den achten Platz belegte das gemischte Doppel Selina Kenngott und Claus Grimm.