Ortenau Thomas Bauert: "Alles andere als spaßige Situation"

(tom). Landesliga Nord, Frauen: BSV Phönix Sinzheim – HSG Meißenheim/Nonnenweier (Samstag, 18 Uhr). Die Ausgangslage der Gäste (Platz vier, 11:5 Punkte) gestaltet sich vor der Fahrt nach Sinzheim (Platz sechs, 7:7 Punkte) alles andere als rosig. Mit Dana Wilhelmi (Urlaub), Sarah Fortin (Bänderriss Daumen), Stefanie Schiff (krank), Victoria Jäger (Daumen) und Laura Bensch (Fuß) fallen fünf Spielerinnen aus. Dazu ist der Einsatz von Kerstin Erb sehr fraglich. Bedingt durch die personell stark angespannte Lage, spricht HSG-Trainer Thomas Bauert für seine Mannschaft und sich von einer "alles andere als spaßigen Situation". Die Ortenauerinnen werden mit einem stark eingeschränkten Kader antreten, dennoch gilt es, das Bestmögliche aus der Situation zu machen. "Der Spielausgang wird auch davon abhängen, welches Personal Sinzheim an den Start bringen kann, beispielsweise, ob sie ihre U21-Kräfte aufbieten oder nicht", blickt Bauert realistisch auf die Partie. Er ist froh über das bereits angesammelte Punktekonto, denn in den kommenden Wochen warten Topgegner auf die Ried-HSG. "Wir haben nach dem kommenden Wochenende wieder eine Pause, was die personelle Lage bis Dezember wieder entspannen wird. Das wird auch notwendig sein, denn mit Ottersweier und Schutterwald warten zwei schwere Gegner. Zu Beginn des neuen Jahres kommen in kurzer Zeit ebenfalls die Besten der Liga auf uns zu. Wenn man in dieser Zeit eine schlechte Phase hat, kann es in der Tabelle schnell nach unten gehen. Deshalb müssen wir versuchen, aus den noch ausstehenden Spielen dieses Jahres möglichst noch einige Zähler mitzunehmen." (smü). Landesliga Nord, Frauen: SG Freudestadt/Baiersbronn – TuS Altenheim (Samstag, 18 Uhr). Beim derzeitigen Spitzenreiter sieht TuS-Trainer Michael Cziollek sein Team ganz klar in der Außenseiterrolle. Dennoch erwartet der Coach eine deutliche Steigerung zum Spiel am vergangenen Wochenende bei der SG Willstätt/Auenheim. Hier zeigten die TuS-Damen die bisher schlechteste Leistung der Saison.