Ortenau TG Altdorf in nur zehn Minuten geschlagen

(smü). HSG Ortenau Süd – TuS Oppenau 35:30 (17:9). Von Beginn an stand die Mannschaft um Trainer Mirko Reith hoch motiviert und konzentriert auf dem Spielfeld und konnte sich bis zur zwölften Spielminute eine 7:2-Führung herauswerfen. Die Deckung stand agil und stabil, sodass es der Gegner sehr schwer hatte, eine Lücke zu finden. Die HSG eroberte dadurch immer wieder Bälle und kam auch über die erste und zweite Phase zu einfachen Treffern. Aber auch im Positionsangriff spielte die Reith-Sieben druckvoll und fand immer wieder einen freien Mann. Bis zum Halbzeitpfiff konnten die Hausherren ihre Führung auf 17:9 ausbauen. Nach dem Seitenwechsel, war es der Gast aus Oppenau, der besser in die Partie fand und die Gastgeber etwas unter Druck setzte. Zwar gelang es dem TuS Oppenau nicht, den Rückstand zu verkürzen, aber sie verhinderten auch, dass sich die Reith-Schützlinge weiter absetzen konnten. Mitte der zweiten Spielhälfte fand auch die HSG Ortenau Süd wieder besser ins Spiel und drückte diesem seinen Stempel auf. Die Deckung wurde wieder stabiler und auch im Angriff kam man zu einfachen Treffern. Gegen Ende der Partie wurden die Hausherren dann nochmals etwas fahrlässiger, ließen das ein oder andere unnötige Tor zu, was aber den Sieg nicht gefährdete. Nach sechzig Spielminuten konnte die HSG einen 35:30-Sieg bejubeln und kann somit am nächsten Freitag mit genug Selbstvertrauen und der notwendigen Einstellung nach Meißenheim reisen. Mirko Reith war mit der Leistung und Einstellung seiner Truppe sehr zufrieden. HSG: Richini 1, Betzler 11/5, Fimm 1, Oschwald, Göpper 7, Peter 2, Wilhelm 3, Meister, Ruf 4, Bolz 4, Herzog 2, Glatz. (red/näg). TuS Großweier – TG Altdorf 31:20 (12:9). Mit 31:20 musste sich die TGA gegen Grossweier erneut geschlagen geben - zehn sehr schwache Minuten besiegelten am Ende die Niederlage. Altdorf kam zu Beginn erstaunlich gut mit dem haftmittellosen Spielgerät zurecht und ging mit 2:0 in Führung, bevor die Gastgeber schließlich auf 6:3 vorlegten. Die TGA steckte jedoch nicht auf und glich beim 9:9 wieder aus, bevor abermals Grossweier vorlegte und anschließend mit 12:9 in die Pause gehen konnte. Das Spiel blieb bis in die 45. Minute ausgeglichen, doch Altdorf verfiel dann in zehn völlig konzeptlose Minuten, in denen Grossweier bis auf 28:20 davonziehen konnte. TGA: Klein, Brossmer, Max Enderlin, Matthias Jörns, Pris, Philipp Jörns 4, Heim 5, Dautel 3, Zeiser 3, Reiner 1, Brand 1, Nägele 3. (tom). TS Ottersweier – HTV Meißenheim 33:32 (20:14). Aus der Negativspirale kommen die Meißenheimer Herren derzeit nicht so recht heraus. Nach dem frühen Ausfall Florian Engels (4./Nasenverletzung) war das Geschehen bis zum 7:7 (10.) offen. Dann aber zeigten sich wieder die zuletzt altebekannten HTV-Schwächen in der Abwehrarbeit. "Das Zusammenwirken von Abwehr und Torhütern klappt derzeit nicht so, wie es sein sollte", hielt Trainer Frank Ehrhardt fest. So konnte Ottersweier immer wieder zu seinen Treffern kommen, über 17:11 (26.) konnte die Turnerschaft auf sechs Treffer zur Pause davonziehen. Der zweite Blickwinkel bezog sich auf Halbzeit zwei. Hier zeigte der Riedverein umgehend eine Reaktion, kam binnen sieben Minuten auf 20:19 (37.) heran. Und ab hier spielte der dritte, leider entscheidende Faktor mit hinein. Was die Unparteiischen Ivan Ivanovic (Gaggenau) und Robert Pflüger (Rheinmünster) in den verbleibenden 20 Minuten als Leistung anboten, war sogar den Gastgebern später höchst peinlich. "Wenn Trainerteam und Spieler von Ottersweier später zu uns kommen und sich für die Schiedsrichterleistung entschuldigen, spricht das Bände", hielt Ehrhardt mit einem Tag Abstand noch immer sauer fest. Der Trainer selbst sah nach 48 Minuten die Rote Karte, das erste Mal in seiner Laufbahn. "Ich bekam eine Zeitstrafe, habe dann nochmal was gesagt. Ein Fehler, aber irgendwann ist das Maß eben voll", begründete Ehrhardt. Egal, wie sein Team trotz nun stark verbesserter Leistung herankam in Hälfte zwei, "es kamen immer wieder entscheidende Pfiffe gegen uns. So hast du keine Chance, ein Spiel zu gewinnen", stellte der HTV-Coach hinterher ernüchtert fest. Dazu passte, dass sowohl Luka Lederle (54.) als auch Manuel Hügli (58.) nach jeweils dritter Zeitstrafe ebenfalls vom Platz mussten. Am Ende siegte Ottersweier mit 33:32, was zur Nebensache geriet. Klar ist: Ohne Schiedsrichter ist kein Handballsport möglich. Aber mancher Unparteiische sollte auch sich selbst hinterfragen, wenn die Linie so krass einseitig ausfällt wie im aktuellen Fall. HTV: Blum, Bader; J. Schröder, Link 4, Engel, Ostermann, Fortin 5/1, S. Schröder 2, Nickert 6, Mattes 3, Lederle 4, Jochheim 5, Hügli 3. (je). TuS Schuttern - TuS Ottenheim 19:31 (10:14). In einer vollbesetzten Offohalle hatte der Aufsteiger keine Chance gegen den Südbadenliga-Absteiger aus dem Ried. Bis zum 5:5 in der 13. Minute konnten die Jungs von Axel Schmidt noch einigermaßen mithalten. Doch danach schlichen sich die ersten Fehler im Abwehrverbund des Gastgebers ein. Ottenheims Rückraum konnte mehrmals unbedrängt aus 8 bis 9 Metern abschließen und ließ Fabian Silberer im TuS-Tor keine Chance. Beim 7:13 in Minute 24 war schon eine kleine Vorentscheidung gefallen. Besonders die Angriffsbemühungen des Heimteams blieben an der bärenstarken Abwehr und einem stark aufspielenden Tobias Bertsch im Ottenheimer Tor hängen. Hinzu kam einfach auch Pech mit Holztreffern und auch jeder Abpraller fiel den Gästen in die Hände. Mit einem 10:14 wurden die Seiten gewechselt.

Beim Stande von 12:23 (42.) war dann die Messe endgültig gelesen. Schuttern fand keine Mittel gegen die wie entfesselt aufspielenden Gäste. Beim 14:29 (50.) schien sich ein Debakel anzukündigen. Doch das Team von Daniel Hasemann verhielt sich nun gnädig und gestattete den Hausherren in der Schlussphase noch einige Treffer. Schuttern: Silberer, Krajnc; D. Krug 1, Kopf 7, Leberl, Gambert, Beck 2, Lischke, Dittrich 2, N. Eble 2, Wendlinger, S. Gündogdu 3, H. de Weijer 2/1 TuS Ottenheim: Bertsch, Rauer; Hügel 3, Frenk, Schnak 2, Metier 6, Weide 3, Jund, Thielecke 1, Heimburger, Heim 4, Oberle 3, Schneckenburger 8/3, Ehret 1.