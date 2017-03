Ortenau Termine der neuen Saison stehen fest

Dauerthema war in allen Vereinen die Suche nach geeigneten Trainern. Durch die große Anzahl von attraktiven Veranstaltungen bekommt die Leichtathletik Aufwind, bei der die anstehende Europameisterschaft 2018 in Berlin schon jetzt ins Blickfeld rückt.

Bei der Versammlung wurden folgende Veranstaltungen festgelegt: Am 26. März findet die Kreis-Waldlaufmeisterschaft in Zell am Harmersbach statt. Im Sportpark Zell ist am 2. April die Bahneröffnung und eine Woche später in Biberach Mehrkampf-Wettkämpfe. Am 28. April steigt in Wolfach die Sportlerehrung und zwei Tage später werden im Sportpark Zell die Kreis Blockwettkämpfe absolviert.

Im Monat Juni finden in Schapbach am 25. Juni nur die Kreismeisterschaften der Jugend und Aktiven statt. Vier Veranstaltungen sind im Juli terminiert und zwar im "Sportpark Zell", am 2. Juli die Kreismeisterschaft der Schüler und am 16. Juli die BLV Badische Leichtathletik-Verbandsmeisterschaft der Jugend U 16, sowie am 18. Juli ein Langstreckenabend. Am 7. Juli findet in Gengenbach der Kreisdurchgang des DSMM-Vorkampf des veranstaltenden BLV-Kreises Wolfach statt. Das Leichtathletik-Jahr klingt am 24. September mit der Kreis-Mehrkampfmeisterschaft in Schiltach und der Kinder-Leichtathletik am 19. November in Hausach aus.