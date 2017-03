Ortenau Teilerfolg für den HGW Hofweier

Unter der Regie des glänzend aufgelegten Tim Stocker drückte Hofweier der Anfangsphase den Stempel auf. Marko Bures traf wie er wollte. Dazu kam eine starke Defensivleistung mit Unterstützung des einige Mal hervorragend agierenden HGW-Keepers Patrick Herrmann. Beim 7:3 in der zwölften Minute sah sich Gabor Soos gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Das bremste die Spielfreude von Hofweier aber nur wenig. Im Grunde hätte der HGW zur Halbzeit höher als mit 16:13 führen müssen.

In der 38. Minute sahen die HGW-Fans ihr Team mit 19:15 in Front. Doch in der Folge gelang immer weniger, Hofweier blieb fünf Minuten lang ohne Tor. Die Angst, erneut eine Partie in den Sand zu setzen, war spürbar. Die spielerische Linie kam nach und nach abhanden. Immer wieder traf bei den Gästen Felix Krüger, in der Vorrunde noch Stammspieler der Zweitliga-Mannschaft. Bis zur 56. Minute hielt Hofweier eine knappe Führung. In dieser Phase wäre eine Vorentscheidung möglich gewesen, doch der HGW scheiterte bei Gegenstößen. Noch einmal gelang durch Roman Einloth das 24:23. Nach dem 24:24 in der 59. Minute mussten die Einheimischen abschließen, passives Spiel wurde angezeigt. Der Wurf von Bures landete nur am Außennetz. 20 Sekunden verblieben noch, doch die Gäste vertändelten – zum Glück für den HGW – den Ball. Hofweiers Spieler durften sich zumindest über einen Teilerfolg freuen. HGW Hofweier: Herrmann, Nikolic; Stocker 3, Einloth 1, Spraul, Schnak 1, Monschein 2, Schade 1, Schulz 2, See 6, Bures 8/4. HSG Konstanz II: Wolf, Gemeinhardt; Kunde 1, Mauch, Löffler, Schweda 4/2, Wendel 5, Meiners 1, Oßwald 3, Mack, Krüger 6, Hummel 4/1.