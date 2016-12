Ortenau "Team hat nicht aufgegeben"

In den spannenden Schlussminuten des "Vergleichs zweier starker Bundesliga-Teams" (Brandstaeter) bewahrte die SG kühlen Kopf. Ein bisschen Glück gehörte auch dazu, es blieb Alexander Velz vorbehalten, mit seinem Treffer zum 28:29 eine halbe Minute vor Schluss den Endstand herzustellen. "Gerade konditionell waren wir in der zweiten Halbzeit die stärkere Mannschaft. Das Glück in der Schlussphase hatten wir auch ein wenig auf unserer Seite, aber das Team hat vor allem nicht aufgegeben, bis zum Schluss weitergemacht", zog Brandstaeter ein zufriedenes Fazit. SG Meißenheim/Nonnenweier: Wilhelm, Ohnemus; Ammel 2, Bolz 4, Jörns, Schätzle, Schilli 2, Spinner 1, Velz 11/3, Veith 3, Mattes, Lederle, Jochheim 6, Ehmüller. (pk). SV 64 Zweibrücken – SG Ottenheim/Altenheim 35:30 (19:13). Bis zum 6:5 in der zehnten Minute war die SG auf Tuchfühlung. In der Folge fanden die Gastgeber allerdings immer besser in die Partie und zogen, auch begünstigt durch technische Fehler der SG O/A, auf 9:5 davon. Auch in der Folge konnten die Ortenauer ihr Spiel nicht stabilisieren und so ging Zweibrücken mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine. Dort forderte Gästetrainer Michael Schilling von seinen Jungs mehr Engagement und Willen.

Die Ansprache zeigte zunächst Wirkung, die Ortenauer schlossen ein wenig auf (19:15/24:20). Vor allem Tore von Lennart Kugler und Moritz Strosack hielten die SG O/A im Spiel. Ein weiteres Tor von Moritz Strosack zwang Zweibrücken beim Stand von 24:21 zu einer Auszeit. Diese zeigte kaum Wirkung, denn die Gäste drückten weiter aufs Tempo und schlossen zum 25:23 auf.

In den letzten Minuten merkte man allerdings der SG den Kräfteverschleiß an, den die Aufholjagd gekostet hatte. Tore für die SG Ottenheim/Altenheim: Rudolf 4, Teufel 2, ­Pfliehinger 1, Biegert 3, Pappert 4, Kugler 9, Strosack 7.