Ortenau TBK verliert durch Treffer in letzter Sekunde

Vom Start weg waren die Gäste agiler und kaltschnäuziger, führten schnell mit 2:7 (12.) und 6:10 (18.) bis zum deutlichen Pausenstand. Erst nach dem Wechsel wurde Kenzingen stärker, konnte dank seiner routinierten Kräfte herankommen. Nach dem Platzverweis gegen Steißlingens Stefan Maier (42.) kamen die Gäste aus dem Tritt, beim 22:22 (50.) glichen die Breisgauer aus. Von da an herrschte Hochspannung. Bis zum 27:27 (58.) blieben die Teams auf Augenhöhe, Steißlingen drängte, aber Sebastian Schäfer glich 33 Sekunden vor dem Ende­ per Siebenmeter für den TBK aus. Den letzten Angriff fuhr der Gast, erhielt auf halbrechts einen Freiwurf und Maurice Wildöer verwandelte tatsächlich noch zum 28:29. Tore für Kenzingen: Schäfer 6/6, Rasikevicius 6, Eidukonis 6, Michelbach 6, Hüglin 2, Rollinger 2. (tom). Südbadenliga: SG Muggensturm/Kuppenheim – TuS Schutterwald 33:31 (18:14). Nach zwei Spieltagen warten die Schutterwälder weiter auf den ersten Punkt. Bei der hoch gehandelten SG entwickelte sich über eine Stunde hinweg ein umkämpftes Spiel. Muggensturm/Kuppenheim legte in den ersten 30 Minuten meist vor, doch der TuS ließ sich nicht abschütteln. Sobald der TuS das Tempo steigerte, zeigten sich auch Erfolge. Über 10:9 (18.) blieb es knapp, wobei die Hausherren die sich bietenden Möglichkeiten weitaus besser zu nutzen verstanden. Zur Pause konnte Muggensturm, das zwischenzeitlich immer wieder taktisch umstellte, auf vier Tore enteilen.

Auch in der zweiten Hälfte entwickelte sich der Abschluss zur Achillesferse der Ortenauer. SG-Torhüter Thorsten Renk war ein wichtiger Rückhalt, beim 27:21 (49.) schien die Partie entschieden. Doch Schutterwald zeigte Moral, nahm zwei Mann per kurzer Deckung aus dem Betrieb. Auf 29:27 (56.) kam der TuS noch heran, dann aber konterte die SG mit drei Treffern in Serie. Tore für Schutterwald: Cesar 9/2, Pilsitz 4, Bachmann 4, Wöhrle 3, Decker 3, Huck 2, F. Herzog 2, Erlenwein 2, Heuberger 1, Herrmann 1. Landesliga Süd: TuS Oberhausen – TV Herbolzheim 24:26 (13:12). Für die Gäste startete die Saison nach einer zuletzt deprimierenden Rückrunde mit einem Erfolgserlebnis.

Das Derby der Südbadenliga-Absteiger begann mit Vorteilen für Herbolzheim, das sich anfänglich eine stete Führung herausspielte. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte kamen die Gastgeber in der Rheinmatthalle stärker auf und sicherten sich die Pausenführung. Die zweite Hälfte blieb bis zum 16:16 (37.) komplett in der Reihe. Danach wurde es turbulenter, die Zahl der Zeitstrafen stieg. Vier Treffer in Serie verschafften Oberhausen beim 20:28 (48.) den Vorteil, der TuS blieb bis zum 23:22 (55.) vorn. Dann aber sah Flavio Zamolo die rote Karte (56.), Herbolzheim erholte sich und schaffte vier Treffer in Folge zum 23:26 (59.). 45 Sekunden vor dem Ende war damit die Entscheidung gefallen, die Oberhausener sind somit weiter sieglos. Tore für Oberhausen: Martinez 6, Stoeffler 4, A. Moser 4/1, Schöttler 3/1, Metzger 3, Maurer 3, Zamolo 1. Tore für Herbolzheim: Pommeranz 8, Troxler 5/2, Gremmelspacher 5, Ziehler 4, Mutschler 3, Guth 1.