Ortenau Taktieren gilt nicht

Der Sportclub Hofstetten reist als krasser Außenseiter an den Hohentwiel und will sich dort so gut verkaufen wie es geht. "Wir beweisen Woche für Woche, dass wir mitspielen können", motiviert SC-Coach Martin Leukel sein Team. Dass es noch nicht zu einem Sieg gereicht hat, hat auch mit Pech zu tun.

Gegen den FC Neustadt hatte Hofstetten viele Strafraumszenen, doch der Ball wollte eiinfach nicht ins gegnerische Tor. Hoffnungen darf sich der Sportclub immer machen, und vielleicht gelingt ja auch mal eine Überraschung. Der Gegner am Sonntag ist für den SC völlig unbekannt. Deswegen wird auch nicht taktiert, sondern Einsatz- und Laufbereitschaft in die Waagschale geworfen. Auf den Torjäger der Gastgeber Alen Lekavski muss die Leukel-Elf allerdings aufpassen. Er schoss neun der 25 FC-Tore.