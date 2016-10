Ortenau Tabellenzweiter keine Hürde

Die Gäste aus der Ortenau verbuchten zwar vier Einzelsiege, doch nur einmal davon gelang ihnen mit einem "Vierer" die maximale Punktzahl. Die Gastgeber legten durch den achten Saisonsieg von Nico Megerle (16:0 gegen Mohammed Tamer), dem 4:0 Punktsieg von Markus J. Neumaier (gegen Julian Lifke) und dem 14:2 Erfolg von Michael Dold über Sören Götz eine beruhigende 9:0 Führung vor. Erst im vierten Mattenduell verbuchte Gastringer Edgar Rauch durch einen 6:1 Punktsieg über Dominic Volk, die ersten zwei Zähler auf das Konto von Appenweier. Marius Allgaier (Hofstetten) führte gegen Franco Kovacs unerwartet klar mit 6:1 Punkten, als ihm eine Unachtsamkeit zum Verhängnis wurde und er noch auf den Schultern landete. So war die Partie bis zur Halbzeit beim Stand von 9:6 zugunsten der Hofstetter noch längst nicht entschieden. Seine beständig gute Form bewies Patrick Neumaier (Hofstetten) auch gegen Johannes Kiefer und schickte den Ortenau-Ringer nach fünf Minuten mit 15:0 vorzeitig in die Kabine. Als danach Luca Lauble einen schnellen Schultersieg über Jan Wacker gelang, war für die Gästestaffel der Käse gegessen. Florian Wölfle (Hofstetten) lag gegen Alexis Schultz mit 0:3 hinten. Mit einem erfolgreichen Take Down zum 2:3 machte er die Begegnung in der Schlussphase noch einmal spannend, die erhoffte Wende schaffte er allerdings nicht mehr. Markus Neumaier (Hofstetten) hatte mit dem Jugendlichen Thomas Gerhardt wenig Mühe und kam in der fünften Minute zum 15:0 Überlegenheitssieg. Appenweiers Schlussringer Alexander Sauer betrieb mit seinem 9:0 Punktsieg über Jan Allgaier nur noch Ergebniskosmetik zum 21:10 Endstand. Um die Vorrunde auf Platz zwei abzuschließen, benötigt Oberligist KSV Hofstetten einen Sieg beim Tabellenletzten RG Waldkirch-Kollnau.

Noch deutlicher siegte im Vorkampf die Hofstetter Reserve, die die zweite Mannschaft des KSV Appenweier mit 25:12 bezwang. Die Punkte für Hofstetten holten Elias Allgaier, Dominik Wölfle, Tobias Ringwald, Michael Volk, Marco Müller (je vier), Thomas Summ (drei) und Claudio Wernet (zwei). Die Ergebnisse, Hofstetten zuerst genannt: 57 kg F: Nico Megerle – Mohammed Tamer 4:0 TÜS 16:0; 130 kg GR: Markus J. Neumaier – Julian Lifke 2:0 PS 4:0; 61 kg GR: Michael Dold – Sören Götz 3:0 PS 14:2; 98 kg F: Dominic Volk – Edgar Rauch 0:2 PN 1:6; 66 kg F: Marius Allgaier – Franco Kovacs 0:4 SN 6:3; 86 kg GR: Patrick Neumaier – Johannes Kiefer 4:0 TÜS 15:0; 66 kg GR: Luca Lauble – Jan Wacker 4:0 SS 10:0; 86 kg F: Florian Wölfle – Alexis Schultz 0:1 PN 2:3; 75 kg F: Markus Neumaier – Thomas Gebhardt 4:0 TÜS 15:0; 75 kg GR: Jan Allgaier – Alexander Sauer 0:3 PN 0:9.