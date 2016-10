Ortenau Tabellenführer Schuttern behält weiße Weste

Nach 35 Minuten drohte die Begegnung zu kippen. Aus einem 13:15-Rückstand machten die Hausherren eine 17:16-Führung. Im Angriff taten sich die Gäste nun wesentlich schwerer als im ersten Durchgang. Deshalb ersetzte die HSG den Torhüter in den letzten 20 Minuten durch einen siebten Feldspieler. Diese Maßnahme fruchtete, denn die Handball-Spielgemeinschaft war fortan wieder besser in der Partie. Vier Sekunden vor dem Ende trafen die Einheimischen dann doch noch zum 26:26-Ausgleich. HSG Ortenau Süd II: Götz; Wacker 1, Brucker 2, Kimmig, Richini 4, Kloos 1, Singler 3, Kuhnigk 10/4, Krieg 2, D. Herzog, Heim 3. (tom). SV Schutterzell – TV Oberkirch II 31:28 (16:13). Die Dramatik wurde erst mit Beginn des zweiten Abschnitts eingeläutet. Oberkirch II gab sich nie auf, eroberte immer wieder Bälle und glich beim 21:21 (41.) aus. Die Begegnung blieb umkämpft, drohte Schutterzell aber aus den Händen zu gleiten. Beim 25:23 gerieten die Gastgeber in doppelte Unterzahl, Marco Kurz verwarf zudem einen Siebenmeter. Die Folge: Oberkirch spielte eine effiziente Überzahl, führte beim 26:25 (48.).

Eine Reaktion des Riedvereins musste folgen und folgte auch, beim 28:28 (55.) war der Sportverein wieder zurück. Im Anschluss war Schutterzell in Überzahl, spielte die Schlussminuten taktisch reif aus. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; M. Heitzmann 2, Fischinger 2, S. Heitzmann 10, Ruf, S. Hügli 1, A. Hügli, Kurz 9/2, Schrempp 5, Dieter, Wohlschlegel, Müller 2. TV Oberkirch II: Neumeyer, Welle; F. Birk, Brandstetter 9/7, Siefermann 4, Faltien, J. Birk 2, Börsig 5, Eckenfels 2, Baudendistel 4, Maier 2, Bohnert, Ücker. (tom). TuS Nonnenweier – TuS Altenheim II 30:26 (12:17). Die ersten 30 Minuten bestimmten die Gäste, die mutig auftraten. Auf der anderen Seite fand Nonnenweier aber auch nicht zu seiner Linie, produzierte viele Fehler und war auch im Abschluss ungewohnt ineffizient.

Der Zwischenstand verdeutlichte, dass sich die Mannschaft von Trainer Thomas Welle nach dem Seitenwechsel würde elementar steigern müssen. Und das beherzigten die Gastgeber, standen in der Abwehr nun konzen­trierter und steigerten die Trefferquote. Altenheim konnte das Niveau der ersten Hälfte nicht mehr halten, lag indes beim 20:22 (41.) noch vorne. Dann erhielt Altenheims Sebastian Gottuck eine Zeitstrafe, der fällige Siebenmeter brachte Nonnenweier in Führung. Das war die Wende, denn nun ließ die Welle-Truppe keinen Gegentreffer mehr zu. TuS Nonnenweier: Nippes; Oberle 11/2, Blancoy 3, Hatt 3, Holderer, Frenk 8/3, Keller, Schneckenburger, Stahl 1, Schätzle 2, Dietsche 2. TuS Altenheim II: Bauer, Schäfer; Schneider 2, Heini 2, Leibiger 4, Jund 2, Gieringer 1, Nautascher 2, Cziollek 1, Fink, Lehmann, Maier 5, Gottuck, Grothmann 7/3. (tom). SV Zunsweier – TuS Ottenheim II 31:24 (17:12). Zumindest in der ersten Halbzeit konnte Aufsteiger Ottenheim dem etablierten Kontrahenten Paroli bieten.

Routinier Jens Blümle zwischen den Pfosten

Die Gäste mussten auf mehrere Stammkräfte verzichten. Zwischen den Pfosten stand nach längerer Zeit einmal wieder Routinier Jens Blümle. Ottenheim betrieb in den ersten Minuten viel Aufwand in der Deckungsarbeit, nutzte seine Chancen effizient und führte sogar bis zum 10:8 (17.). Dann aber schlichen sich Fehler und Ballverluste ein, sodass Zunsweier eine Serie von sieben Treffern zum 15:10 (27.) setzte. Das war der Knackpunkt der Partie, denn fortan kamen die Gäste aus dem Ried nicht mehr zum Zug. SV Zunsweier: Nock, Wolf; Schmelz 5, Duregger 1, Müller 1, Pfeiffer 1, Karcher 11, Faller 1, Möschle 9/1, Bau 1, Heuberger, Kofler, Reichert 1, Brückner. TuS Ottenheim II: Blümle; Wahle 2, Bolz 6, Mussler 1, Graf, Oberle 7/3, Schnak 3, Kadenbach, Löffler, Rubin 5, Hügel, Jund, Dames.