(jsc). Wer seine Chancen nicht nutzt, darf sich am Ende nicht wundern, dass er nur als zweiter Sieger über die Ziellinie geht: Tabellenführer Kippenheim wurde bei der SG Nonnenweier/Allmannsweier ausgebremst. ASV Nordrach – SV Berghaupten 5:2 (2:2). Gute 20 Minuten musste man in Nordrach Schlimmes befürchten. Der ASV kam überhaupt nicht ins Spiel, fand keinen Zugriff und lag verdient 0:2 hinten. Doch mit dem Anschlusstreffer kam Nordrach zurück. Nach Wiederbeginn verhinderte Torhüter Manolukos das 2:3 durch Hasan Uka. Ein Selbsttor durch Hogenmüller brachte den ASV auf die Siegerstraße. In der Folge wurde der Druck der Hausherren größer, am Ende sprang ein 5:2 heraus. Tore: 0:1 Fritsch (18.), 0:2 Harter (22./HE), 1:2 und 2;2 Eble (32./FE + 45.+2), 3:2 Eigentor (57.), 4:2 Kimmig (72.), 5:2 Lang (87.). Gelb-Rot für Mussler (89.) Berghaupten. SG Nonnen-/Allmannsweier – SV Kippenheim 3:2 (1:0). Zwei, drei dicke Möglichkeiten nutzte der Gast nicht. Die Hausherren gingen in Führung. Nach Wiederbeginn wurde der Druck von Kippenheim noch stärker. Doch fast postwendend die erneute SG-Führung. Danach wütende Angriffe des Favoriten, allerdings mit großen Schwächen im Abschluss. Das sollte sich rächen, mit dem 3:1 kurz vor Schluss war es gelaufen. Tore: 1:0 Savalle (34.), 1:1 J. Gonzales Angulo (51.), 2:1 Daffeh (55.), 3:1 Savalle (84.), 3:2 Menninger (90.+1). Rote Karte für Reichmann (90.+2) Kippenheim. FV Langenwinkel – DJK Prinzbach 2:2 (1:2). Langenwinkel scheiterte an der mangelnden Chancenverwertung. Bereits nach vier Minuten die Führung durch Yasin Ilhan. Die Strafe folgte durch Becks Ausgleichstreffer. Noch schlimmer, Christ sorgte sogar für eine Gästeführung. Der FVL versuchte nach Wiederanspiel natürlich alles, um die drohende Heimniederlage abzuwenden. Erst neun Minuten vor Schluss war es Wladislaw Duschkin, der wenigstens für einen Heimpunkt sorgte. Tore: 1:0 Ilhan Yasin (4.), 1:1 Beck (10.), 1:2 Christ (31.), 2:2 Duschkin (81.). FC Kirnbach – SV Diersburg 5:1 (1:0). Dass es am Ende einen so klaren Heimsieg geben würde, war nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nicht abzusehen. Im ersten Abschnitt Chancen auf beiden Seiten, Kirnbach konnte wenigstens eine zur knappen Pausenführung nutzen. Nach dem Wechsel wurde der FCK immer stärker, konnte jetzt endlich mehr Druck erzeugen mit dem Ergebnis: man zog auf 3:0 davon. Dann zwar der Anschlusstreffer, doch nur zwei Minuten später stellte Daxkobler den alten Abstand wieder her und damit war der SVD geschlagen. Tore: 1:0 und 2:0 C. Mounivong (34. + 49.), 3:0 Kühnau (54.), 3:1 Viol (63.), 4:1 Daxkobler (65.), 5:1 C. Mounivong (90.). SpVgg Schiltach – SV Mühlenbach 1:3 (0:1). Der Gast aus Mühlenbach war eine gute halbe Stunde sehr stark, fand sich einfach besser und schneller zurecht. Der Lohn: die Führung. Nach Seitenwechsel und dem durch Schmider folgenden Ausgleich, eine jetzt immer stärker werdende Heimmannschaft mit Chance zur Führung. Doch man fand einfach nicht den Weg ins gegnerische Tor. Das machte der Gast besser. Erst schlug nochmals Maier, und zwar spät zum 1:2 zu und in der Schlussminute machte Eisenmann alles klar. Tore: 0:1 Maier (8.), 1:1 D. Schmider (49.), 1:2 Maier (70.9, 1:3 Eisenmann (90.). SC Orschweier – SV Steinach 2:1 (0:0). In Orschweier standen sich zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. Dass am Ende ein Team die Nase knapp vorne hatte, lag daran, dass es die vielen Möglichkeiten, konsequenter nutzte. Hätte es zur Halbzeit 4:4 gestanden, niemand wäre verwundert gewesen. Doch Halbzeit eins blieb torlos. Ein Strafstoß, durch Metzger erst im Nachschuss, brachte die 1:0-Führung für den SCO. Steinach danach noch stärker bemüht, glich aus, musste sich aber nur zwei Minuten später durch J. Schwab geschlagen geben. Tore: 1:0 Metzger (58./FE), 1:1 St. Ketterer (85.), 2:1 Schwab (87.). Gelb-rot für S. Celik (90.) Orschweier. SSV Schwaibach – SC Kuhb-/Reichenbach 0:2 (0:0). Letztendlich spricht man auch von Seiten des SSV von einem verdienten Sieg der Gäste aus dem Schuttertal. Eigentlich wollte Schwaibach im letzten Heimspiel des Jahres mit einem Dreier ein Ausrufezeichen setzen. Und die Mannschaft zeigte sich willig, aber auch nicht so gefestigt, dass man für einen Sieg hätte sorgen können. Lange Zeit konnte man von einem in der momentanen Situation wichtigen Punktgewinn träumen, doch am Ende war nach zwei späten Treffern ausgeträumt. Tore: 0:1 Kaiser (89.), 0:2 Gür (90.+1). Gelb-Rot für Suhngwa (86.) Schwaibach. FV Dinglingen – SV Münchweier 0:2 (0:0). Eine unnötige Heimniederlage kassierte gestern der FV Dinglingen und bleibt weiterhin in der Gefahrenzone der Liga. Beide Mannschaften im Aufsteigerduell um drei Punkte bemüht, zeigten sich in der torlosen ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Doch kurz nach Wiederbeginn gingen die Gäste durch Burger in Führung. Danach weiterhin zwei gleichwertige Mannschaften mit guten Tormöglichkeiten. Doch im Abschluss haperte es hüben wie drüben doch gewaltig. Am Ende lag das Glück beim 2:0 auf Seiten der Gäste. Tore: 0:1 Burger (47.), 0:2 Maximov (90.)