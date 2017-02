Ortenau Tabellenführer gegen Favoritenschreck

SAMSTAG, 19.30 UHR

TV St. Georgen – SG Gutach/Wolfach. In der diesjährigen Landesliga Süd-Saison kann scheinbar jeder jeden schlagen, was den Abstiegskampf wahrlich nicht leichter macht. Der Abstand auf die gefährdeten Ränge beträgt dank der Überraschungssiege der SG zwar sechs Punkte, doch bei der wiedererstarkten zweiten Tabellenhälfte ist dieser auch schnell geschmolzen.

Am Samstag führt der Spielplan die Männer von Martin Wöhrle und Hermann Haas auf den Rossberg zum Tabellenführer aus St. Georgen. Der Gastgeber ist schon seit Saisonbeginn die souveränste Mannschaft an der Tabellenspitze. Nach zuletzt schwierigen Jahren infolge von Umbaumaßnahmen an der Halle, vielen Verletzten und Abstiegssorgen kann das junge Team von Jürgen Herr dieses Jahr sein gesamtes Potential abrufen und will sich diesmal am Ende für die harte Arbeit belohnen. Auch wenn im Jahr 2017 doch wieder das Verletzungspech zugeschlagen hat bei den Bergstädtern, geben sie sich bislang keine Blöße und gewannen alle vier Partien seit Januar.