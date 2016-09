(jsc). Spitzenreiter Kippenheim nahm erwartungesgemäß alle Punkte aus Mühlenbach mit auf die Heimreise und behauptete die führende Position. FSV Altdorf II – SG Nonnen-/Allmannsweier 3:2 (1:0). Das gastgebende Team bestimmte im ersten Abschnitt das Spielgeschehen, konnte aber nur einen Treffer vorlegen. Kurz nach Wiederbeginn dann endlich der zweite FSV-Treffer, alles lief auf einen Heimsieg hinaus. Doch nach Rockels Anschluss- und Savalles Ausgleichstreffer wurde Altdorf sichtlich nervös. Doch in der verbleibenden guten Viertelstunde lag der Ausgleichstreffer für die Gäste aus dem Ried zwar in der Luft, fiel aber nicht. Tore: 1:0 Mike Mösch (20.), 2:0 Ruven Hunn (48.), 2:1 Rockel (60.), 2:2 Savalle (72.), 3:2 Winterhalder (76.). SV Münchweier – Spvgg. Schiltach 2:2 (0:0). Die über die gesamte Distanz gesehen recht ausgeglichene Partie endete auch vollkommen leistungsgerecht. Nach torlosem ersten Abschnitt brachte Stehle den Gast zu diesem Zeitpunkt in Führung. Doch das beeindruckte die Spitzer-Truppe wenig und der Spielertrainer höchstpersönlich glich aus. Dann aber vergab Münchweier beste Chancen. Die Quittung dafür kam drei Minuten vor Schluss mit dem 1:2. Doch Tobias Spitzer rettete mit seinem Treffer zum 2:2 dem SVM noch einen Zähler. Tore: 0:1 Stehle (62.), 1:1 T. Spitzer (76.), 1:2 Heitzmann (87.), 2:2 M. Spitzer (89.) FV Langenwinkel – SC Orschweier 1:3 (0:2) Der Sieg der Gäste muss zwar als glücklich, aber verdient bezeichnet werden. Die Gäste hatten einen Auftakt nach Maß: Zweiter Angriff und es stand 0:1. Ein Strafstoß nach gut einer halben Stunde nutzte Benz zum 0:2. Nach Wiederbeginn drängte Langenwinkel auf den Anschlusstreffer, der auch gelang. Jetzt stand Orschweier unter Druck, zeigte aber eine absolute Topleistung und die wurde mit dem 3:1 belohnt. Tore: 0:1 und 0:2 Benz (1. + 36./FE), 1:2 A. Maier (69.), 1:3 Stürz (72.) SV Mühlenbach – SV Kippenheim 1:3 (0:1). Für die Mühlenbacher war diese Niederlage sehr bitter, weil man sechs Minuten den Ausgleich erzielen konnte, dann aber durch einen Doppelschlag der Gäste leer ausging. Halbzeit eins wurde klar vom Gast dominiert. Bis zur Pause hätte der SVK deutlicher führen können. Doch nach Eisenmanns spätem Ausgleichtreffer war sicher mehr für den SVM drin. Tore: 0:1 Sen (12.), 1:1 Eisenmann (84.), 1:2 Distl (86.), 1:3 Sen (90.) SV Steinach – SV Berghaupten 2:1 (2:1). In einer sehr temporeichen und schnellen Begegnung setzte sich am Ende Gastgeber Steinach knapp durch. Die Partie war hart umkämpft, beide Mannschaften spielten offensiv. Blum brachte Steinach früh in Front, ehe ein Eigentor den Gast wieder zurück brachte. Doch Schwendemann stellte nur kurze Zeit später wieder den alten Abstand und damit auch den Endstand her. Tore: 1:0 Blum (10.), 1:1 Eigentor (15.), 2:1 Schwendemann (22.) SC Kuh-/Reichenbach – SV Diersburg 3:1 (3:0). Die gastgebenden Schuttertäler zeigten in den ersten 45 Minuten eine hervorragende Leistung und legten damit den Grundstein für den später hochverdienten Heimerfolg. Die Hausherren gingen von Beginn an recht aggressiv zu Werke, zeigten viel Einsatz und wurden dafür auch alsbald mit der Führung belohnt. Koch und Gür schraubten das Ergebnis dann auf 3:0 nach oben, und das war die ganze Miete. Nach Wiederbeginn schaltet der SCK/R dann einen Gang runter, es fiel der Anschlusstreffer, mehr aber auch nicht. Tore: 1:0 Himmelsbach (10.), 2:0 Koch (30.), 3:0 Gür (40.), 3:1 (48.) Rot für Stöhr (50.) KR DJK Prinzbach – FC Kirnbach 3:0 (1:0). Die DJK spielte beim gestrigen glatten 3:0-Heimsieg gegen den FC Kirnbach wieder mal einfachen Fußball, machten es sich im Gegensatz zu den letzten Auftritten damit leichter. Dennoch dauerte es lange, ehe sich die Überlegenheit auch in Toren ausdrückte. Als kurz nach Seitenwechsel Schilli dann auf 2:0 erhöhen konnte, war Prinzbach auf dem richtigen Weg. Die Gäste waren durch ihre gelegentlichen Konter trotzdem immer gefährlich. Sechs Minuten vor dem Abpfiff fiel mit dem 3:0 die Entscheidung. Tore: 1:0 Totzke (32.), 2:0 Schilli (48.), 3:0 Pluciennik (84.) FV Dinglingen – ASV Nordrach 1:3 (0:0). Aufsteiger Dinglingen verschenkte in den letzten Minuten noch einen schon sicher geglaubten Heimzähler. Beide Mannschaften in Halbzeit eins zwar bemüht, doch zu Toren sollte es nicht reichen. Nach dem Wechsel war es Dinglingens Celik, der mit dem 1:0 Hoffnung auf einen Heimsieg aufkommen ließ. Nur fünf Minuten später glich der ASV aus. Dann folgte eine recht ausgeglichene Partie, mit Chancen auf beiden Seiten. Doch am Ende waren die Gäste dann zielstrebiger, erfolgreicher. Tore: 1:0 Celik (50.), 1:1 Eble (55./FE), 1:2 Münich (89.), 1:3 Lang (90.)