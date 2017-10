(tom). SV Ödsbach – SV Appenweier 2:0 (1:0). Ein weiterer sicherer Dreier für die Gastgeber, die im Aufsteigerduell abgezockt und durchdacht zu Werke gingen. Appenweier hatte zwischendurch größere optische Vorteile, doch der SVÖ setzte erfolgreich auf seine Konterstärke. Tore: 1:0 Haas (24.), 2:0 Vogt (79.) SC Sand – SV Linx II 2:3 (0:2). Trotz 20 Minuten Überzahl gelang es den Gastgebern einmal mehr nicht, Punkte zu sichern. Obgleich die Verbandsliga-Reserve gegen Ende in die Defensive gezwungen wurde, beherrschte sie den Aufsteiger zumindest in der ersten Hälfte deutlich. Tore: 0:1 Schaffelke (7.), 0:2 Schaffelke (45./+1.), 1:2 Wörner (59.), 1:3 Schaffelke (64.), 2:3 Wörner (70./FE). Gelb-Rote Karte: Linx II (70.). SV Oberschopfheim – SV Stadelhofen II 3:0 (2:0). Auch von der Verbandsliga-Reserve ließ sich der Tabellenführer nie aus der Ruhe bringen. Ruhig und konzentriert brachte Oberschopfheim die 90 Minuten über die Bühne, präsentierte sich im Stile eines Spitzenteams. Die sechs Punkte Vorsprung in der Tabelle bleiben bestehen. Tore: 1:0 Schwend (13.), 2:0 Wenzel (44.), 3:0 Schwend (75.). VfR Elgersweier – SV Renchen 2:0 (1:0). Einen überraschenden Heimsieg verzeichnete Elgersweier gegen Gäste aus dem Renchtal, die nicht an die zuletzt so starken Vorstellungen anknüpfen konnten. Die Führung bedeutete bereits eine Vorentscheidung, danach agierte die Hausherren sicherer und konsequenter. Tore: 1:0 Gegg (25.), 2:0 Bischler (83.). TuS Legelshurst – DJK Tiergarten-Haslach 1:1 (0:1). Ein Remis, das beiden Vereinen in der Tabelle nicht wirklich weiterhelfen konnte. Die ersten 45 Minuten beherrschten die Gäste - unterstützt durch die Führung - klar. Nach der Pause kam der TuS Legelshurst besser auf, die Punkteteilung ging in Ordnung. Tore: 0:1 Vollmer (14.), 1:1 Patrick Rösler (70./FE). FC Ottenheim – FV Wagshurst 1:3 (1:1). In den ersten 45 Minuten konnten die Gastgeber gegen die robust auftretenden Wagshurster noch mithalten. Den Rückstand durch Christian Walter nach rund 20 Minuten glich der FCO nach einer Standardsituation in der 32. MInute aus, der Tabellenvorletzte geriet dann nach einer Stunde durch Gabriel Pasenau wieder entscheidend in Rückstand und verlor noch mit 1:3. FV Auenheim – SV Freistett II 5:1. Dank des Kantersiegs konnte Auenheim nicht nur sein Torverhältnis wieder etwas sanieren, sondern sich auch vom absoluten Tabellenende etwas befreien. Damit ist der Anschluss im Klassement zum diesmal chancenlosen Kontrahenten hergestellt. Der FV verschafft sich damit Luft im Tabellenkeller. TuS Windschläg – FV Zell-Weierbach 1:2 (0:0). Für die Gastgeber endete die Begegnung nach spannenden 90 Minuten undankbar. Der TuS rannte dem Rückstand lange mit hohem Aufwand nach, glich sechs Minuten vor Schluss durch Michael Poloczek aus, um durch Lukas Hoffmann in der 90. Minute doch noch aus allen Träumen gerissen zu werden. Der FV festigt damit den 2. Tabellenrang. Tore: 0:1 Stürz (47.), 1:1 Poloczek (84.), 1:2 Hoffmann (90.).