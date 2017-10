(tom). TuS Legelshurst – FV Auenheim 0:0. Beide Mannschaften versahen ihre taktischen Aufgaben in einem nicht mehr als notwendigen Maße. So ergab sich eine insgesamt langweilige Begegnung mit kaum nenneswerten Szenen. Das trostlose Gekicke endete mit einer Punkteteilung. Der eingewechselte Sanjin Klenner von TuS Legelshurst sah noch die gelb-rote (86.). SV Linx II – SV Appenweier 3:0 (1:0). Unaufgeregt, mit geradezu lässigem Selbstvertrauen räumte die Verbandsliga-Reserve den Aufsteiger aus dem Weg. Es dauerte zwar bis zur Führung in der 42. Minute, danach hatten die Hausherren aber zunehmend leichteres Spiel gegen stark nachlassende Appenweierer. Tore: 1:0 Maisano (42.), 2:0 Maisano (57.). 3:0 Schaffelke (86./FE). SV Freistett II – SV Oberschopfheim 2:4 (). Oberschopfheim kehrte dank eines klaren Auswärtserfolgs auf die Siegestraße zurück. Aufgrund der Patzer der Konkurrenz konnte damit auch die Tabellenführung erfolgreich verteidigt werden. Für die Gastgeber änderte sich nichts. FV Zell-Weierbach – VfR Elgersweier 0:1 (0:0). Gegen defensiv gut stehende Gäste tat sich Zell-Weierbach ungewohnt schwer. Die zuletzt sprühende Kreativität war gehemmt, der Rückstand kam zuden psychologisch ungünstig. Der VfR rettete am Ende drei Punkte, indem er defensiv zumachte. Der FV lässt Oberschopfheim wieder auf drei Punkte davon ziehen. Tor: 0:1 Ferreira (28.). FV Wagshurst – FV Sand 6:2 (2:2). Einmal mehr begann der Aufsteiger FV Sand stark, hielt eine Hälfte lang mit. Dann aber fing man sich zum Teil sehr naive Treffer, was den Gastgebern, die über weite Strecken überhaupt nicht überzeugten, doch noch einen Kantersieg ermöglichte. Tore: 0:1 Ulluri (2./FE), 1:1 Berger (8.), 2:1 Dannhauser (16./FE), 2:2 Hildenbrandt (28.), 3:2 Ernst (51.), 4:2 King (57.), 5:2 Pasenau (86./FE), 6:2 Dannhauser (90./+2./HE). DJK Tiergarten-Haslach – TuS Windschläg 3:1 (1:0). Chancenlos waren die Gäste beileibe nicht. Doch die DJK konnte immer dann zulegen, wenn es notwendig wurde. So etwa in der Schlussphase, als Windschläg dem Ausgleich nahe kam. Dann aber schlug der Gastgeber nochmals erfolgreich zu. Tore: 1:0 Just (37.), 2:0 Allgeier (57.), 2:1 Gütle (62.), 3:1 Haas (86.). FC Ottenheim – SV Ödsbach 1:6 (1:1). Der Glaube daran, dass Aufsteiger FC Ottenheim bald die Kurve bekommt, um in der Liga wieder nach oben zu kommen, ist derzeit wenig ausgeprägt. Gegen Ödsbach ging der FCO am Ende ein weiteres Mal auf die Bretter und bleibt somit im Tabellenkeller. SV Stadelhofen II – SV Renchen 1:3 (1:2). Auch wenn die Gastgeber den schnellen Doppelschlag zum Rückstand noch in der ersten Hälfte verdauen konnten und durch Rene Otten den Anschlusstreffer schafften, taten sie danach zu wenig, um mehr zu erreichen. Viele Standards prägten die Partie, meist waren sie harmlos. Renchen verwaltete, schlug dann in der Schlussphase zu. Tore: 0:1 Lübeke (10.), 0:2 Maier (13.), 1:2 Otten (28.), 1:3 Maier (78.).