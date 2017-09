Ortenau SV Schapbach zieht weiter seine Kreise

SC Hofstetten II – SV Reichenbach/G 0:7 (0:5). Eine deftige Abfuhr kassierte die SC-Reserve aus Hofstetten vor eigenem Anhang gegen einen stark aufspielenden SV aus Reichenbach, der sich von der nicht einkalkulierten Heimniederlage gegen Schapbachvon der Schokoladenseite präsentierte. Mit fünf Treffern in Durchgang eins legten die Gäste schon früh den Grundstein zum klaren Auswärtserfolg. Keine Chance für den SCH. Tore: 0:1 Chr. Wussler (5.), 0:2 Pursch (15.), 0:3 A. Braun (17.) 0:4 Chr. Wussler (37.), 0:5 Pursch (40.), 0:6 Ficht (75.), 0:7 Chr. Wussler (83.) SV Hausach II – FV Biberach 0:0. Keinen Sieger gab es im Kellederby in Hausach. Die gastgebende Reserve machte es etwas besser als die erste Garnitur, die gegen Altdorf alle Zähler abgab. Die Gewald-Truppe hielt gegen den ebenfalls noch sieglosen FV Biberach "den Laden dicht". Das war aber gegen einen, nicht unbedingt einfallsreichen, Gast verhältnismäßig leicht. Aber auch vom SVH ging nach vorne viel zu wenig. Tore: – DJK Welschensteinach – SV Gengenbach 2:2 (1:0). Die Schwörer-Truppe knöpfte dem Topfavoriten aus Gengenbach gestern mit einer guten Leistung den ersten Punkt ab. Das Remis war aufgrund einer tollen kämpferischen Leistung der DJK hochverdient. Die Hausheren machten die Räume eng und ließen den SV zunächst nicht in die Gänge kommen. Erst nach Seitenwechsel und als die Kräfte der DJK nachließen, wurde der Druck größer. Tore: 1:0 Steiner (5.), 1:1 und 1:2 Schilli (73. + 75), 2:2 Steiner (77.) SV Berghaupten – SSV Schwaibach 0:3 (0:0). Die Zuschauer in Berghaupten sahen eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Beide Mannschaften suchten zwar den direkten Weg zum gegnerischen Tor, doch den Türöffner fand keiner. So plätscherte das Spiel ohne Höhepunkte nur so dahin. Dass es aber doch noch einen klaren Sieger gab, lag daran, dass der SSV im zweiten Abschnitt gleich dreimal das Runde ins Eckige bugsieren konnte. Tore: 0:1 Rösch (56.), 0:2 Schilli (74.), 0:3 Gissler (80.) FC Fischerbach – SV Oberharmersbach II 2:2 (0:0). Unterm Strich ist aus Fischerbach von einer gerechten Punkteteilung zu berichten. Die Reserve aus Oberharmersbach erkämpfte sich beim leichten Favoriten einen Auswärtspunkt und darf auch weiterhin mit dem Abschneiden in der neuen Umgebung zufrieden sein. Zugegeben, in der Schlussphase war für Fischerbach auch ein knapper Sieg möglich, doch der wäre glücklich gewesen. Tore: 1:0 Braig (9.), 1:1 Matth. Lehmann (63.), 2:1 Braig (75.), 2:2 Huber (88.). SV Schapbach – FC Ohlsbach 3:1 (1:1). Der SV Schapbach setzte sich mit dem siebten Sieg im siebten Spiel an die Tabellenspitze ab. Die Zuschauer sahen im Spitzenspiel einen stark aufspielenden SV, der auch den Rückstand nach einer halben Stunde ohne nervös zu werden wegsteckte und zur Gegenattacke blißs. Und die war dann auch vom Feinsten. Denn in Halbzeit zwei wurde das Ergebnis noch klar korrigiert. Tore: 0:1 Schneider (29.), 1:1 Manuel Armbruster (37.), 2:1 Krauth (58.), 3:1 Thomas Armbruster (78.) SV Dörlinbach – FC Wolfach 2:3 (1:2). Der knappe Sieg der Wolfacher geht aufgrund der zahlreichen Chancen in Ordnung. Die Gäste begannen gut, kamen schneller in die Gänge und lagen bereits nach weniger als zwanzig Minuten mit 2:0 in Führung. Doch nach dem Anschluss und Ausgleich war alles wieder offen. Ein Strafstoß in den Schlussminuten entschied dann die Begegnung verdientermaßen zugunsten des FCW. Tore: 0:1 Fuchs (14.), 0:2 Armbruster (18.), 1:2 T. Rothweiler (43.), 2:2 Kaspar (50./FE), 2:3 Schmider (86./FE) .