KREISLIGA A SÜD DJK Prinzbach – Zeller FV 1:1 0:0. Das gastgebende Team kam zu Hause gegen den Favoriten aus Zell zu einem ebenso verdienten wie wichtigen Punktgewinn. Die Gäste hatten im ersten Abschnitt leichte Vorteile ohne die großen Chancen. Nach Wiederbeginn dann aber deutlich mehr Spielanteile für die Hausherren, die nach einem nicht geahndeten Handelfmeter (75.) in Führung gingen. Doch ein erfolgreich abgeschlosssener Konter bescherte Zell einen Punkt. Tore: 1:0 A. Beck (82.), 1:1 Brandt (88.). SpVgg Schiltach – ASV Nordrach 6:2 (2:0). Die Spvgg. schickte den Gegner aus Nordrach klar geschlagen auf die Heimreise und bleiben damit weiterhin dem Führungsquartett auf den Fersen. In einer durchweg vom Gastgeber dominierten Begegnung legten Schmider und Sening in Halbzeit eins mit ihren Treffern die Grundlage für den später verdienten Heimerfolg. Als der ASV nach Wiederbeginn plötzlich auf 2:3 herankam, keimte Hoffnung im Lager der Gäste. Doch die waren bald dahin, denn die Matthias Stehle betreuten Hausherren legten doppelt nach. Tore: 1:0 Schmider (21.), 2:0 Sening (41.), 3:0 Oprea (53.), 3:1 Lehmann (56.), 3:2 Rauer (66.), 4:2 Schmider (72.), 5:2 Oprea (73.), 6:2 Cayirci (86.). Gelbrot für Baumann (40.) und Volk (86.) Nordrach. KREISLIGA A NORD Der Großteil der Begegnungen fiel der schlechten Witterung mit Dauerregen zum Opfer. In Kehl wurden aufgrund der Wettervorhersage und der bereits gefallenen Regenmengen alle Rasensportplätze im Stadtgebiet seitens der Kommunalverwaltung gesperrt. Fest steht bereits, dass als Nachholtermin das Wochenende 9./10. Dezember ins Auge gefasst wird. SV Freistett II – SV Appenweier 2:1 (0:0). In einer zähen Begegnung, die aber auch unter den widrigen äußeren Einflüssen litt, entwickelte sich ein Ringen auf Augenhöhe. Den Gastgebern kam nach gut einer Stunde der Doppelpack binnen sechs Minuten zum 2:0 zugute. Als aber Mohammes Conteh sieben Minuten vor Schluss verkürzte, die Gastgeber zudem in Unterzahl agieren mussten, geriet der vermeintlich sichere Sieg doch noch ernsthafter ins Wanken. Tore: 1:0 Reichmann (61.), 2:0 Frank (67.), 2:1 Conteh (83./FE). Gelb- rote Karte: Freistett II (83.). FC Ottenheim – TuS Windschläg 1:0 (0:0). Der neue FCO-Trainer Sven Wagner weist nach zwei Spielen die optimale Ausbeute von zwei Siegen auf. Die Freude war groß, als Marc Karkossa sieben Minuten vor Schluss das goldene Tor des Tages erzielen konnte. So sieht der Riedverein wieder etwas mehr Licht im Abstiegskampf. Tor: 1:0 Karkossa (83.). Kreisliga B Kinzigtal SV Hausach II – FC Fischerbach 1:3 (1:2). Trotz der Führung durch David Bell nach gut zwanzig Minuten mussten Spielertrainer Oliver Dewald und seine Mannen am Ende geschlagen das Feld räumen. Ging man nach dem 1:2 noch mit Hoffnung in die zweite Hälfte, so wurde diese durch Faber mit seinem zweiten Treffer zerstreut. Tore: 1:0 Bell (23.), 1:1 Braig (37.), 1:2 und 1:3 Faber (38. + 46.). TuS Kinzigtal – SC Hofstetten II 1:1 (0:1). Die Führung mit dem ersten Angriff für Hofstetten kam dem Gast natürlich sehr gelegen. In der Folge taten die Gäste wenig für die Offensive, standen kompakt und machten es dem spielbestimmenden TuS schwer. Doch die Bemühungen der Riedel-Truppe wurden noch mit dem 1:1 belohnt. Tore: 0:1 Lupfer (1.), 1:1 J. Dieterle (82.). Rot für Moosmann (85.) TuS. SV Schapbach – DJK Welschensteinach 4:0 (1:0). Die Wolftäler nutzten die Gunst der Stunde – den Spielausfall des Spitzenspiels Wolfach gegen Gengenbach – und kletterten mit dem glatten 4:0-Erfolg über die DJK aus Welschensteinach an die Spitze der Tabelle. Der Türöffner zum Heimsieg waren die Tore kurz vor und eine Viertelstunde nach Seitenwechsel. Den Rest besorgten dann Krauth und Hermann in den Schlussminuten. Tore: 1:0 und 2:0 L. Schmid (41. + 64.), 3:0 Krauth (83.), 4:0 Hemann (86.). Gelbrot für Schöner (80.) Welschensteinach. SV Reichenbach/G – SSV Schwaibach 2:2 (1:1). Gastgeber Reichenbach/G verlor durch das 2:2 wertvollen Boden auf das Führungsquartett, kletterte aber dennoch auf Rang fünf. Für die Gäste aus Schwaibach ist das Unentschieden akzeptabel, jedoch konnte die nicht befriedigende Tabellensituation nicht wesentlich verbessert werden. Tore: 1:0 Hoferer (20), 1:1 Schutera (40.), 1:2 Schrempp (48.), 2:2 Bischler (65.). FC Ohlsbach – FV Biberach ausgefallen. Ankara Gengenbach – SG Schweighausen ausgefallen. FC Wolfach – SV Gengenbach ausgefallen. SV Dörlinbach – SV Berghaupten ausgefallen.