(mat). Kreisliga B, Staffel 4: SV Niederschopfheim II – FC Ottenheim (Sonntag, 12.30 Uhr). Aufgrund der Tabellensituation reist der Erste als Favorit zum SVN. Die Gastgeber sind Zwölfter, sind aber immer wieder einmal für eine Überraschung gut, zumal man nie genau weiß, welche Akteure bei einem Reserveteam auflaufen. B 4-Staffel: SV Oberweier – SV Heiligenzell (Samstag, 15 Uhr). Derby beim OSV, die Hausherren sind bereit. Coach Andreas Bix sagt: "Wir wollen gegen Heiligenzell den nächsten Sieg einfahren. Ich bin stolz auf die Jungs, was sie Woche für Woche auf den Platz bringen und ich bin mir sicher, dass wir den nächsten Dreier einfahren werden." B 4-Staffel: SC Wallburg – SV Grafenhausen (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste stehen auf dem zweiten Platz, dennoch warnt Trainer Christian Bär: "Beim SC Wallburg müssen wir uns auf alles gefasst machen. Trotzdem wollen wir den nächsten Sieg einfahren und unsere guten Leistungen der vergangenen Wochen bestätigen. Ich erwarte Disziplin, Leidenschaft und eine hohe Laufbereitschaft." Kreisliga B, Staffel 3: SG Schweighausen – DJK Welschensteinach (Samstag, 16.30 Uhr). Die Gäste haben zuletzt in Dörlinbach verloren, nun hätte auch Nachbar Schweighausen nichts dagegen, der DJK die Flügel zu stutzen. Kampf dürfte im Derby Trumpf sein und einiges wird auch von der Tagesform abhängen. B 3-Staffel: SV Gengenbach – SV Dörlinbach (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste zeigen, dass sie in der neuen Staffel durchaus zum Favoritenkreis um den Aufstieg zählen. Derzeit steht der SVD auf dem dritten Tabellenrang, doch die Aufgabe beim Siebten dürfte keine einfache werden.