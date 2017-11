Ortenau SV Oberschopfheim mit durchwachsenen Leistungen

Gegen Leutesheim sollte es ein schwerer Wettkampf für die Mannschaft des Trainerteams um Gerhard Kupfer und Christian Huck werden. Michaela Huck (387 Ringe) an Position eins zeigte einen für sie schwachen Wettkampf und unterlag ihrem Kontrahenten deutlich. Jennifer Pfeifer (387) unterlag mit nur einem Ring. Sowohl Olivier Boisard, als auch Korvin Kürner waren am Morgen verhindert. Martin Kaiser (370) an Position vier durfte erstmals in der Südbadenliga antreten und zeigte mit 370 Ringen eine gute Leistung, konnte aber wie Edgar Schmidt (362) an Position fünf keinen Einzelpunkt holen. Für den Ehrenpunkt sorgte Anne Kazmaier (381) mit einem starken Wettkampf. Am Ende unterlag die sehr junge Oberschopfheimer Mannschaft dem SSV mit 1:4.

Am Nachmittag sollte es gegen Muggensturm wieder besser laufen. Michaela Huck konnte sich deutlich steigern und mit 396 Ringen ihren Einzelpunkt gewinnen, genau wie Jennifer Pfeifer (389). Korvin Kürner (383) zeigte eine solide Leistung, verlor aber dennoch. Routinier Olivier Boisard (383) zeigte einen gewohnt guten Wettkampf und sicherte sich damit den entscheidenden dritten Einzelpunkt. Anne Kazmaier (373) unterlag ihrer Gegnerin nur knapp, was den 3:2-Sieg aber nicht mehr gefährden konnte. Trotz Niederlage steht die Mannschaft weiterhin auf Tabellenplatz vier mit zwei Punkten Rückstand auf einen Podiumsplatz.