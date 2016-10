Ortenau SV Mörsch schlägt in Lahr eiskalt zu

Es sollte nach der Pause noch schlimmer kommen aus Lahrer Sicht. Die Gäste wirkten spritziger, aggressiver. Für die Entscheidung sorgte Markus Baumann, der per Kopf im Anschluss an eine Ecke zum 0:3 (54.) traf. Nur eine Minute später markierte Kyei gegen geschockte Gastgeber das 0:4 (55.). "Damit war das Spiel im Grunde gegessen, auch wenn man der Mannschaft nicht den Vorwurf machen kann, aufgegeben zu haben", sagte Petro Müller. Der SC versuchte nach dem Doppelschlag, seine Ordnung wieder zu finden. Das gelang mittelprächtig gegen Gäste, die auch nach der Führung die taktische Ordnung hielten, Lahr kommen ließen. Ilhan scheitere zweimal an Hegele (74./76.), was zeigte, dass die Ortenauer weiter präsent waren. Ilhan konnte sich schließlich durchsetzen, traf zum 1:4 (82.). Fünf Minuten später erzielte der eingewechselte Markus Neu noch das 2:4 (89.), doch in der Nachspielzeit legte Celentano zum 2:5-Endstand (90.+2) nach.

Nach Wochen des Erfolgs kassierte Lahr wieder eine Niederlage, weil die Mannschaft von Trainer Oliver Dewes an einem gnadenlos effizienten Gegner scheiterte. "Unser Spiel war trotz fünf Gegentreffern, auch wenn es komisch klingen mag, nicht so schlecht. Die letzte Konzen­tration mag mitunter gefehlt haben, was zeigt, dass in dieser ausgeglichenen Klasse ein paar Prozente weniger aber auch nicht ausreichen", so Müller. SC Lahr: Fietzeck; Häußermann, Bologna (46. Fries), Bohl, Ruf, Wirth (57. Kehloufi), Kerellaj, Burg, Holm, Ilhan, Weschle (61. Neu). 1. SV Mörsch: Hegele; Celentano, Kramer, Riedel (76. Burg), Baumann, Kantz (64. Pflugfelder), Hess, Kyei (74 Preine), Klemm (66. Kerling), Lehel, Schmitt. Tore: 0:1 Celentano (39.), 0:2 Riedel (45.), 0:3 Baumann (54.), 0:4 Kyei (55.), 1:4 Ilhan (82.), 2:4 Neu (89.), 2:5 Celentano (90.+2). Schiedsrichter: Tobias Küchler (Mühlhausen). Zuschauer: 150.