Ortenau SV Linx für SC Lahr eine Nummer zu groß

In den ersten 45 Minuten gestaltete sich das Spiel trotz der schnellen 0:1-Führung Alexander Merkels (7.) noch einigermaßen offen. Die Gäste schoben durchs Mittelfeld mit Zug nach vorne gewaltig das Tempo an, was Lahr in einigen Fällen nicht mitgehen konnte. Mit ihrer rochierenden und immer anspielbereiten Offensivachse erzeugte der Tabellenführer immer wieder gefährliche Abschlusssituationen, doch SC-Schlussmann Jonas Witt und eine vielbeinige Lahrer Abwehr überstanden den Dauerdruck mit Glück und Geschick. "Uns hat die beruhigende Art von Johannes Wirth im Mittelfeld heute spürbar gefehlt. Dazu kam ein Kontrahent, der seine Topqualität im Gegensatz zu uns auf den Platz gebracht hat. Wir hätten bereits zur Pause deutlicher zurückliegen können, so offen muss man sein", merkte Lahrs Vorsitzender Frank Müller an.

Linx blieb druckvoll, konnte sich auch wiederholt zu leicht Bälle zwischen den Linien erobern. Als Jean-Gabriel Dussot in der 64. Minute – allerdings unter Mithilfe von Jonas Witt – das 0:2 gelang, war das die endgültige Einbahnstraße für das Spiel. "Das war ein Genickschlag, von dem wir uns nicht mehr erholen konnten", bekannte Frank Müller. Gästetrainer Sascha Reiss blickte insbesondere auf die entstehenden Mittelfeldräume, in die seine starken Individualisten nach Herzenslust stoßen konnten. "Man hat schon gemerkt, wer beim Gegner gefehlt hat. Die Ordnung war nicht so wie gewohnt", so Reiss in seiner Analyse. Piakai Henkels 0:3 (69.), bei dem Witt erneut nicht gut aussah, bedeutete die endgültige Entscheidung. Reiss konnte von der Bank aus noch nachlegen, brachte nach Dennis Kopf nun auch noch Marc Rubio für 20 Minuten aufs Feld. Prompt schlug Rubio auch drei Minuten später zu, krönte den Gästenachmittag zum 0:4 (72.). Während Sascha Reiss zum größten Teil zufrieden war mit dem Gezeigten konnte Frank Müller das nicht vollständig sein. "Linx ist eine Mannschaft, gegen die wir verlieren können, auch in dieser Höhe. Wir haben es nicht geschafft, das auf den Platz zu bringen, was uns zuletzt stark gemacht hat. Gegen Neustadt hat sich das am Wochenende bereits angedeutet." Der Pokal ist für den SC Lahr damit Vergangenheit, nun gilt alle Konzentration dem nächsten Topgegner Rielasingen-Arlen, auf den man am Samstag trifft. SC Lahr: J. Witt; Kalu, Obosso, S. Witt – Häußermann (77. Osmanovic), Kerellaj, Grösser (77. Burgert), Fries – Sen (69. Kassassir), Weschle, Holm (46. Ilhan). SV Linx: Mury; Kopf, Vollmer, Henkel (69. Rubio), Dussot (77. Semen), Maisano (50. Recht), Schmieder, Merkel, Marbach, Klemm, Venturini (60. Kopf). Tore: 0:1 Merkel (7.), 0:2 Dussot (64.), 0:3 Henkel (69.), 0:4 Rubio (72.); Schiedsrichter: Nico Gallus (Nordrach). Zuschauer: 400.