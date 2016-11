Ortenau SV Kippenheim nutzt Langenwinkels Patzer

SV Steinach – SSV Schwaibach 4:1 (2:0). Auf der anderen Seite, beim SSV Schwaibach natürlich lange Gesichter, denn nach der neunten Niederlage muss man noch mehr aufpassen, um nicht vom Abstiegssog erfasst zu werden. Steinach durchweg besser eingstellt und viel entschlossener im Abschluss konnte wieder überzeugen. – Tore: 1:0 und 2:0 T. Ketterer (4. + 22./FE), 3:0 Kreyer (53.), 3:1 Rösch (59./FE), 4:1 Neumaier (84.). FV Dinglingen – FSV Altdorf II 1:0 (0:0). Der knappe Sieg des FVD ist nicht ganz unverdient, doch hätte ein Unentschieden dem Spielverlauf entsprochen. In Dinglingen standen sich, über die gesamte gesehen, zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. Aber nur Lamin Jabbi vom Gastgeber, fand den Weg ins gegnerische Tor. Er erzielte zwanzig Minuten vor Schluss das goldene Tor für seine Farben und sorgte damit für etwas mehr Luft, aber sicher keine Entspannung. – Tore: 1:0 Lamin Jabbi (71.). DJK Prinzbach – SV Münchweier 4:1 (1:0). Der Sieg der DJK geht vollkommen in Ordnung. Vor heimischer Kulisse präsentierte sich Prinzach in überzeugender Manier, hätte sich das Gewinnen aber leichter machen können. Denn aus der klaren Überlegenheit des ersten Durchgangs gelang nur ein Treffer, mit etwas mehr Treffsicherheit hätte die Partie zur Halbzeit entschieden sein können. Münchweier wurde nach Wiederanspiel zwar offensiver, kassierte aber in kurzer Zeit zwei weitere Treffer und damit waren die Fronten auch endgültig geklärt. – Tore: 1:0 Haag (5.), 2:0 A. Beck (56.), 3:0 Christ (68.), 3:1 M. Spitzer (75.), 4:1 Berger (90.). SC Kuhb-/Reichenbach – FV Langenwinkel 2:0 (0:0). Eine Überraschung ist aus dem Schuttertal zu melden: Der SC Kuh­bach/Reichenbach schickte den Spitzenclub aus Langenwinkel geschlagen auf die Heimreise und machte damit Kippenheim wieder zum Spitzenreiter. Am gestrigen Spieltag war das Glück auch mal dem gastgebenden SC hold. Die Gäste hatten das Spiel unter Kontrolle, versagten aber im Abschluss. Und genau diese Stärke machte am gestrigen Tag die Elf aus dem Schuttertal stark: Aus drei guten Chancen machte man zwei Tore. – Tore: 1:0 und 2:0 Gür (65. + 85.). Gelbrot (53.) Langenwinkel. SV Mühlenbach – SC Or schweier 0:0. Keinen Sieger gab es im Verfolgerderby zwischen dem SV Mühlenach und dem SC Orschweier. Doch am Ende hätte es einen Sieger geben können. Denn zum einen scheiterte der SV am Pofsten und dann an der Querlatte, hätte also vorlegen können. Dann hatte Neumaier zwei gute Möglichkeiten, vergeben. In der letzten Viertelstunde hate der Gast die Chance auf einen knappen Sieg. Aber Spieltrainer Florian Ey traf nur den Pfosten. Doch unterm Strich geht das torlose Remis in Ordnung. SV Kippenheim – SpVgg Schiltach 2:0 (1:0). Mit der Spvgg. aus Schiltach stellte sich in Kippenhiem ein sehr starkes Team vor, dass die Aufgabe des Favoriten, sich in die Siegerliste zu spielen, schwer machte. Die Gäste boten durchweg Paroli, gerieten aber durch Menninger in Rückstand. Chancen, um das Erbgebnis zu drehen waren in der Folge vorhanden, doch die Kinzigtäler konnten ihre guten Möglichkeiten nicht nutzen. Anders Kippenheim. Der Kaiser-Truppe gelang gerade in der Phase, als Schiltach auf den Ausgleich drückte, das 2:0. Damit war das Spiel entschieden. –­ Tore: 1:0 Menninger (26.), 2:0 Ost (75.). SV Berghaupten – SG Nonnen-/Allmannsweier 0:4 (0:2). Die Hausheren begannen gut, arbeiteten an einer frühen Führung. Das gelang nicht und so geriet man durch einen Fernschuss in Rückstand. Der SVB bestimmte zwar das Geschehen, hatte spielerische Vorteile, aber das Manko waren die Tormöglichkeiten. Kurz nach Seitenwechsel der nächste Schock mit dem 0:2: Dann immer noch seitens Berghauptens das Bemühen um den Anschluss. Doch mit dem 0:3 fünf Minuten später war die Heimmannschaft dann endgültig auf die Verliererstraße gedrängt und sieht schweren Zeiten entgegen. – Tore: 0:1 Savalle (17.), 0:2 Bühler (48.), 0:3 Barthelmess (53.), 0:4 Fischer (90.+2). SV Diersburg – ASV Nordrach 5:4 (1:1). Die Begegnung in Diersburg war kein Spiel für schwache Nerven. Die Zuschauer durften gleich neunmal jubeln, sahen ein Spiel, in dem die Führung immer wechselte. Der erste Fehler des SVD wurde mit dem 0:1 bestraft, doch schaffte man noch vor der Pause den Ausgleich. Wieder ein dummer Fehler bescherte den Gästen das 1:2. Dann übernahm Diersburg das Geschehen, zog mit 3:2 davon. Wer gedacht hatte das wärs, sah sich getäuscht. Jetzt war wieder der ASV am Zuge, führte 4:3. Am Ende aber war der SVD wieder glücklicher. – Tore: 0:1 Eble (14.), 1:1 Viol (21.), 1:2 Lang (49.), 2:2 Heizmann (66.), 3:2 Ehret (70.), 3:3 und 3:4 Volk (73. + 79.), 4:4 und 5:4 Viol (85. + 89.). Gelbrot für Wörter (83.) Diersburg.